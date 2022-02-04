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【港股市況】港股虎年紅盤高開590點　阿里巴巴升半成、滙豐美團升逾3%（不斷更新）

股市 09:37 2022/02/04

分享：

港股虎年紅盤高開近600點。恒生指數虎年紅盤高開590點，開報24392點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%；滙豐 （00005） 、美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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即市走勢：

【09：33】金斯瑞 （01548） 逆市跌近2%，旗下非全資附屬公司傳奇生物（美：LEGN）終止與Noile-Immune Biotech的合作研究及許可協議。

【生科股】金斯瑞旗下傳奇生物終止與Noile開發療法協議

【09：33】銀娛 （00027） 升0.2%；金沙 （01928） 升近2%；永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 升0.6%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 升1%。

【澳門賭收】澳門1月博彩收入跌21%　年廿九至年初二入境旅客增15%

【09：31】比亞迪 （01211） 升逾4%；吉利 （00175） 升逾3%；長汽 （02333） 升逾3%；廣汽 （02238） 升0.7%。

【比亞迪1211】比亞迪1月新能源車銷量按年增3.6倍　按月微跌

【09：22】恒生指數虎年紅盤高開590點，開報24392點。阿里巴巴 （09988） 升逾5%；滙豐 （00005） 、美團 （03690） 升逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。

【大行報告】高盛估計滙豐股息率將升至7厘　上調目標價至68元

【英國加息】滙豐倫敦越58關較港漲6%　英倫銀行加息0.25厘　近半委員籲加0.5厘

【09：13】期指開報24250點，升388點或1.6%。

【08：59】恒指黑期升約135點，報24159點，道指期貨升161點，報35272點。

【08：37】【電動車】理想汽車1月交付12268輛理想ONE　按年增長1.28倍

【08：35】【生科股】信達生物旗下達伯舒去年第四季度銷售約為9億元

【07：45】【開市9點半】港股虎年有望紅盤高開　滙豐阿里外圍急升　高盛估計滙豐股息率將升至7厘

【07：45】港股ADR收報24402點，升600點或2.5%。滙豐 （00005） ADR折合報57.58元，較港收市價高2.43元或4.4%；騰訊 （00700） ADR折合報480.69元，較港收市價高8.69元或1.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報120.28元，較港收市價高6.28元或5.5%。

更多ADR及中概股表現

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【07：30】Facebook母公司Meta（美：FB）公布令人失望的業績後，扭轉投資者對大型科技股的樂觀情緒，道指收市跌518點，收報35111點；標指跌2.4%，收報4477點；納指跌3.7%，收報13878點。Meta跌26.4%，收報237.76美元。

即睇美股收市

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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