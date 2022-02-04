【生科股】信達生物旗下達伯舒去年第四季度銷售約為9億元

▲ 信達生物旗下達伯舒第四季度銷售約為9億元

信達生物 （01801） 公布第四季度達伯舒（信迪利單抗注射液）銷售約為9億元（人民幣‧下同），產品銷售量保持逐季增長。

此外， 達伯舒順利新增三項一線適應症納入國家醫保目錄 (NRDL)。公司在2022年1月1日新醫保目錄及價格正式執行前，於2021年第四季度末，對按照原價格分銷於渠道中的產品向分銷商予以合計超3億元的價格調整補償。

目前，達伯舒成為國內唯一一個擁有包含一線非鱗非小細胞肺癌、一線鱗狀非小細胞肺癌、一線肝癌及至少經過二線系統化療的復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤在內的四項適應症獲批，並均被納入國家醫保的PD-1抑制劑。

此外，達伯舒多個上市申請已獲中國藥品監督管理局受理審評，包括用於治療一線食管鱗癌的上市申請、 用於治療一線胃癌的上市申請，以及用於表皮生長因數受體酪氨酸激酶抑制劑 （「EGFR-TKI」）治療失敗的EGFR突變非鱗狀非小細胞肺癌的上市申請。

達伯舒是由信達生物與禮來製藥共同開發，並於2019年3月推出。

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編輯：姚卓然