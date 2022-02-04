【美企業績】Snap歷史首見季度淨利潤　盤後「大奇蹟」反彈近60%

▲ 【美企業績】Snap歷史首見季度淨利潤 股價盤後飆近60%

社交媒體公司Snap（美：SNAP）去年第四季度業績大勝預期，期內調整後每股盈利為0.22美元，勝預期0.11美元； 收入按年升42%至12.98億美元，勝預期12億美元。Snap周四正股交易時段受累Meta（美：FB）業績指引遠遜預期，股價大跌24%，但業績亮麗下， Snap股價盤後狂升59%，報39美元，收復所有跌幅有餘。

DAU連續五個季度增長達20%或以上

上季Snap為首個季度錄得盈利，淨利潤為2,255萬美元，去年同期為蝕1.1億美元，同時去年全年更首年錄得自由現金流，達2.23億美元。 公司去年第四季度每日活躍用戶（DAU）按年增兩成至3.19億，勝預期的3.16億，並成連續五個季度增長達20%或以上。

公司 預計今年首度收入10.3至10.8億美元，勝預期10.2億美元；而 調整後EBITDA預計將大致實現盈虧平衡。

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