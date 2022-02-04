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【ET財經早點1分鐘】港股料紅盤高開 阿里、滙豐外圍發力 

股市 07:00 2022/02/04

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facebook業績差股價急跌兩成六，股價重返一年半前水平至237.76美元，市值蒸發2500億美元，並拖累社交媒體股大跌，Snap急瀉兩成四。

不過，在收市後公布上季業績強勁收入、每股盈利、活躍用戶數及每戶平均收入均超市場預期，盤後股價反彈五成，收復即市下跌的失地。

facebook業績差同時拖累美股投資信心，道指急跌518點，納指更急瀉近百分之四。

港股料紅盤高開 阿里滙豐外圍發力

港股紅盤高開，農曆新年假期休市期間。港股ADR股價造好，阿里巴巴美股走勢最凸出，重上120港元水平
較香港收市價高百分之六。

英倫銀行再加息0.25厘，刺激滙豐ADR股價收市企穩57元關，較香港收市價高百分之四。

亞馬遜盤後股價急漲18% 加Prime會員費

亞馬遜公布上季業績，盤後股價急漲一成八，因為投資電動車公司Rivian，獲得投資收益120億美元，收入1374億美元，大致符預期。每股盈利27.75美元。

亞馬遜雲業務成為亮點，網絡服務收入增長近四成，超過分析師預期。另外，4年以來首次提高Prime會員費
年費由119美元升至139美元，月費亦由12.99美元，加到14.99美元，3月25日生效。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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