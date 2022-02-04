【防疫措施】林鄭月娥：將全民派快速檢測包、設「火眼實驗室」　預告疫苗通行證將適用於更多處所

▲ 【防疫措施】林鄭月娥下午5時半晤傳媒 馬鞍山重設「火眼實驗室」、將推全民「快速檢測」（不斷更新）

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香港農曆新年假期的新冠病毒感染個案不絕，港府於年初三（3日）已預告農曆新年假期後感染數字可能幾何式上升，有必要多管齊下推行抗疫防疫措施，持續採取最嚴謹的社交距離措施遏抑人流，同時大幅提升病毒檢測能力。行政長官林鄭月娥傍晚晤傳媒，透露正採購快速檢測包，採購完成後將會全民派發，供市民基於自質性願進行病毒檢測。她又預告，將會研究將更多處所納入599F條例的適用範圍，在下周二（7日）的行政會議後會宣布一系列政策。

針對「疫苗通行證」將在月底開始，她指初時會由須接種1劑疫苗，逐步增加至接種3劑疫苗才可進行指定處所。會上，她未有置評具體會新增納入的處所。

林鄭月娥又宣布，多項措施以提升確診個案的追踪能力、病毒檢測能力、資訊發放等，包括選址馬鞍山重設「火眼實驗室」，將每日的總檢測量由現時的10萬次提升至30萬次。同時，會因應疫情發展，將竹蒿灣檢疫中心改成集中接收無病徵的確診者。

第6輪的防疫抗疫基金方面，她表示將會推出不少於200億元資金，直接支援受影響的處所行業及個人，力度較過去5輪更大。

【18：37】記者會完結。她預告，下周二（7日）行政會議後會有更多一系列政策宣布。

【18：35】她又指，並不知悉「快速檢測包」的成本，而且不止從單一商戶採購，但知道市面上要3位數，因自己已購買了很多。

【18：34】林鄭表示，目前疫情未至失控，只可說未達高峰。而不論疫情發展如何，都一定不會放棄防疫。

【18：28】防疫抗疫基金6.0推出不少於200億元，能夠直接向受影響處所及個人發放，較過去5輪的累計的不多於500億元更多。

【18：26】至於會否將交通工具納入「疫苗通行證」的適用處所，她指目前仍未有決定，但留意到在執法上有一定爭議，在未得到行政會議通過前未能置評更多。

【18：25】至於何時啟動家居隔離及竹蒿灣中心的用途改變，她指要視乎具體的醫院病床使用率及入院比例，需由醫管局通報。

【18：22】林鄭月娥強調，全民的「快速檢測包」是百分百自願性質，非強制檢測。

【18：20】當所訂購的「全民檢測包」量一夠，屆時會通過郵政局或管業中心向全民派放，與上次派發口相若。

【18：15】今次「火眼實驗室」的開支全數由港府及檢測承辦商分攤支付，如無意外今個月必定可以在馬鞍山體育館開設。

【18：12】至於「疫苗通行證」增加的處所類別，她指由未完成修例不便披露。

她又指，若過多幾個月接種率仍未到9成，屆時市民將會面對非常困難的局面。

【18：07】林鄭表示，快速檢測非要取代核酸檢測，尤其是需接受強制檢測人士，又重申快速檢測更多屬輔助性質。

她又指，自從有快速檢測後，「自己不停咁做」，重申自己感染及傳播的風險有限。

【18：06】答問環節開始。有記者問到，全民的快速檢測詳情。

【18：04】她表示，明白抗疫過程中資訊透明度非常重要，所以一定會加強資訊及時發放。

未來會將污水檢測範圍放入Dashboard，並已要求港台加強配合抗疫資訊發放。

【18：03】第6輪「防疫抗疫基金」方面，會推出不少於200億元金額，供支援商業及個人，爭取在2月中望財務委員會可召開有關注資的會議。

【18：01】「疫苗通行證」初期只要求進入處所人士接種1劑疫苗，未來會逐步增加要求至接種滿3針。

【17：59】她續指，同時要提升疫苗接種率能力，以準備2月底推出的「疫苗通行證」，並需向行政會議提交有關的修例提議，會包括更多不在現行599F的處所。

她指過去確診Omicron的個案，只有6宗需要使用呼吸機，而相關人士的年齡由60歲至94歲，並且全部沒有打針，再次促請年長人士盡快接種疫苗。

【17：57】下周二將會提交新一份有關進一步收緊社交距離措施的建議予行政會議。

【17：56】政府會擴大特別上班安排，直至2月11日，除必需及緊急及抗疫支援服務外，否則都是在家工作。

並已聯絡地產公會、銀行公會，促請商界減少員工上班。並會加強「限聚令」的執法。

【17：55】望市民配合，首先是大幅減少人流。公交的出行量只跌2、3成，仍然未夠好，在農曆年期間恐怕有更多跨家庭聚會，令切斷傳播鏈更加困難。

【17：55】第四，是提升污水監測的能力，由近日的70多個提升至每日100個。

【17：54】第三是提升個案追踪能力，並正物色成立第4個追踪中心。

【17：53】她重申，建議屬應變方案，目前並無需要，若確診個案激增時會再視乎實際情況實行。

【17：51】第一，會將竹蒿灣檢疫中心逐步變成社區隔離措施，用作收無病徵人士。至於本身需要在竹蒿灣檢疫中心的次密接觸者及緊密接觸者，將來有可能轉做家居檢疫。

【17：50】最新再物色多一間酒店，可提供6200個房間作檢疫用途。

【17：50】即使Omicron確診個案較少病徵的確診人士，但目前仍然需要入院及隔離，對醫療設備都有一定負苛。

【17：49】其次是加強隔離檢疫設施。

【17：46】正以千萬計採購「自我快速抗原」檢測包，予污水樣本對病毒陽性、但未有確診個案的大廈。

在完成採購後，計劃屆時會推出全民「快速檢測」。

【17：44】今日起，增加每日檢測量由10萬次，增加至20萬次。同時，會在馬鞍山重設「火眼實驗室」，檢測額再額外增加10萬。即每日檢測量可增至30萬次。

【17：42】目前，採樣及化驗所的定額流量是10萬次，但其實過往一段時間，已經超額，平均每日可做13至14萬。

在過去一個月，香港已完成350萬次的核酸檢測。

【17：41】提升能力方面，第一是病毒檢測方面。目前，有多種檢測方法，最嚴格是圍封強檢（RTD）；第二類是強制檢測；第三類是較全面的「願檢盡檢」。

最新的是「自我快速抗原」檢測，並非替代核酸檢測，但未來會加大用途。

【17：40】好擔心目前的疫情情況，目標仍然是動態清零，因此會繼續多管齊下提升能力，望盡快切斷傳播鏈。

【17：38】由污水監察所發出的警號愈來愈多，而且同樣遍布港九新界各區，好快會在Dashboard公布。

以昨日為例，有28個污水樣本結果都呈陽性。

【17：37】今日香港同時存在Omicron及Delta的傳播鏈，期望可以盡快切斷由倉鼠傳入的傳播鏈。

【17：36】她形容，今波疫情是兩年來抗疫最惡劣的一波，因每日有超過100個確診，而且源頭不明個案一直上升，由上周的30宗至現今的超過220宗源頭不明個案，分布不同地區、行業，在緊密空間及家居都很易傳播。

【17：35】她指過去3天，親身走訪10個抗疫的工作點。在管治團隊方面，爭取時間作內部研判，包括籌備今個月底的「疫苗氣泡」及防疫抗疫基金的安排。

【17：34】林鄭月娥表示，今次記者會是緊接衛生署的疫情記者會，交代在政策上的安排。

較早前消息

政府表示，Omicron以及Delta兩種變異病毒株正同時在社區傳播，對香港構成前所未見的威脅，或使第五波疫情較早前四波的疫情都來得更為嚴峻，希望得到市民通力合作，配合「早發現、早隔離、早治療」的目標。

政府又指，會採取更積極進取的檢測策略，以盡早識別患者，中斷社區傳播鏈，亦呼籲市民若自覺有較高風險，或出現任何輕微病徵，均應盡早檢測。

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