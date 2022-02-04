▲ 【防疫措施】林鄭月娥下午5時半晤傳媒 馬鞍山重設「火眼實驗室」、將推全民「快速檢測」（不斷更新）

香港農曆新年假期的新冠病毒感染個案不絕，港府於年初三（3日）已預告農曆新年假期後感染數字可能幾何式上升，有必要多管齊下推行抗疫防疫措施，持續採取最嚴謹的社交距離措施遏抑人流，同時大幅提升病毒檢測能力。行政長官林鄭月娥今日下午5時半晤傳媒，預料將交代新一輪社交距離防疫措施。本文將不斷更新記者會重點消息。

【18：06】答問環節開始。

【18：04】她表示，明白抗疫過程中資訊透明度非常重要，所以一定會加強資訊及時發放。

未來會將污水檢測範圍放入Dashboard，並已要求港台加強配合抗疫資訊發放。

【18：03】第6輪「防疫抗疫基金」方面，會推出不少於200億元金額，供支援商業及個人，爭取在2月中望財務委員會可召開有關注資的會議。

【18：01】「疫苗通行證」初期只要求進入處所人士接種1劑疫苗，未來會逐步增加要求至接種滿3針。

【17：59】她續指，同時要提升疫苗接種率能力，以準備2月底推出的「疫苗通行證」，並需向行政會議提交有關的修例提議，會包括更多不在現行599F的處所。

她指過去確診Omicron的個案，只有6宗需要使用呼吸機，而相關人士的年齡由60歲至94歲，並且全部沒有打針，再次促請年長人士盡快接種疫苗。

【17：57】下周二將會提交新一份有關進一步收緊社交距離措施的建議予行政會議。

【17：56】政府會擴大特別上班安排，直至2月11日，除必需及緊急及抗疫支援服務外，否則都是在家工作。

並已聯絡地產公會、銀行公會，促請商界減少員工上班。並會加強「限聚令」的執法。

【17：55】望市民配合，首先是大幅減少人流。公交的出行量只跌2、3成，仍然未夠好，在農曆年期間恐怕有更多跨家庭聚會，令切斷傳播鏈更加困難。

【17：55】第四，是提升污水監測的能力，由近日的70多個提升至每日100個。

【17：54】第三是提升個案追踪能力，並正物色成立第4個追踪中心。

【17：53】她重申，建議屬應變方案，目前並無需要，若確診個案激增時會再視乎實際情況實行。

【17：51】第一，會將竹蒿灣檢疫中心逐步變成社區隔離措施，用作收無病徵人士。至於本身需要在竹蒿灣檢疫中心的次密接觸者及緊密接觸者，將來有可能轉做家居檢疫。

【17：50】最新再物色多一間酒店，可提供6200個房間作檢疫用途。

【17：50】即使Omicron確診個案較少病徵的確診人士，但目前仍然需要入院及隔離，對醫療設備都有一定負苛。

【17：49】其次是加強隔離檢疫設施。

【17：46】正以千萬計採購「自我快速抗原」檢測包，予污水樣本對病毒陽性、但未有確診個案的大廈。

在完成採購後，計劃屆時會推出全民「快速檢測」。

【17：44】今日起，增加每日檢測量由10萬次，增加至20萬次。同時，會在馬鞍山重設「火眼實驗室」，檢測額再額外增加10萬。即每日檢測量可增至30萬次。

【17：42】目前，採樣及化驗所的定額流量是10萬次，但其實過往一段時間，已經超額，平均每日可做13至14萬。

在過去一個月，香港已完成350萬次的核酸檢測。

【17：41】提升能力方面，第一是病毒檢測方面。目前，有多種檢測方法，最嚴格是圍封強檢（RTD）；第二類是強制檢測；第三類是較全面的「願檢盡檢」。

最新的是「自我快速抗原」檢測，並非替代核酸檢測，但未來會加大用途。

【17：40】好擔心目前的疫情情況，目標仍然是動態清零，因此會繼續多管齊下提升能力，望盡快切斷傳播鏈。

【17：38】由污水監察所發出的警號愈來愈多，而且同樣遍布港九新界各區，好快會在Dashboard公布。

以昨日為例，有28個污水樣本結果都呈陽性。

【17：37】今日香港同時存在Omicron及Delta的傳播鏈，期望可以盡快切斷由倉鼠傳入的傳播鏈。

【17：36】她形容，今波疫情是兩年來抗疫最惡劣的一波，因每日有超過100個確診，而且源頭不明個案一直上升，由上周的30宗至現今的超過220宗源頭不明個案，分布不同地區、行業，在緊密空間及家居都很易傳播。

【17：35】她指過去3天，親身走訪10個抗疫的工作點。在管治團隊方面，爭取時間作內部研判，包括籌備今個月底的「疫苗氣泡」及防疫抗疫基金的安排。

【17：34】林鄭月娥表示，今次記者會是緊接衛生署的疫情記者會，交代在政策上的安排。

較早前消息

政府表示，Omicron以及Delta兩種變異病毒株正同時在社區傳播，對香港構成前所未見的威脅，或使第五波疫情較早前四波的疫情都來得更為嚴峻，希望得到市民通力合作，配合「早發現、早隔離、早治療」的目標。

政府又指，會採取更積極進取的檢測策略，以盡早識別患者，中斷社區傳播鏈，亦呼籲市民若自覺有較高風險，或出現任何輕微病徵，均應盡早檢測。

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