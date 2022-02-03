【第五波疫情】政府指或進一步收緊社交距離措施　第五波疫情更為嚴峻

▲ 政府指或進一步收緊社交距離措施 第五波疫情更為嚴峻

本港過去一周新增確診個案持續高企，由1月28日的115宗，增加至2月3日的121宗，政府表示，預計農曆新年後，感染個案數字有機會大幅飊升，甚至出現幾何式上升。為防止疫情進一步大幅惡化，政府有必要多管齊下推行防疫抗疫措施，持續採取最嚴謹的社交距離措施遏抑人流，同時大幅提升病毒檢測能力，希望得到市民通力合作，配合「早發現、早隔離、早治療」的目標。

政府表示，Omicron以及Delta兩種變異病毒株正同時在社區傳播，對香港構成前所未見的威脅，或使第五波疫情較早前四波的疫情都來得更為嚴峻，未來將採取一系列措施，以進一步提升香港的抗疫能力，遏止病毒繼續傳播。

政府又指，本港正受兩種變異病毒株同時夾擊，疫情發展不容樂觀，會採取更積極進取的檢測策略，以盡早識別患者，中斷社區傳播鏈，亦呼籲市民若自覺有較高風險，或出現任何輕微病徵，均應盡早檢測。

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