【英國加息】滙豐HSBC升近4%創2年高　高盛估計滙豐股息率將升至7厘、上調目標價至68元

英倫銀行公布，將指標利率上調25點子至0.5厘，HSBC滙豐 （00005） 今早升3.8%，報57.25元，創2年新高。高盛發表報告，將滙豐目標價由61元上調至68元，指滙豐盈利上升能力及更快的資本回報，應持續推動股價跑贏大市，並預期每年股份回購速度將由目前的20億美元，倍增至2025年的40億美元；滙豐股息料由2022年的約4%，升至2025年的約7%。

高盛認為，滙豐回購帶來的3%股本回報連同上升股息，應能把總資本回報率由去年的5%升至2025年的約10%。

該行料聯儲局於2024年底前加息10次，因而提升滙豐2022至25年基本每股盈利預測平均6%。報告指，滙豐被市場視為美國加息受惠股，基於其45%存款為港元或美元，非常具流動性、貸存比率低，且在亞洲及歐洲有強勁存款網絡，過往兩次美國加息周期，可見香港地區貢獻強勁的淨利息收入，抵銷其他地區較弱表現。

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