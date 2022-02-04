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【英國加息】滙豐HSBC升近半成創2年高　高盛升滙豐目標價、料股息率達7厘

股市 12:13 2022/02/04

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英倫銀行公布，將指標利率上調25點子至0.5厘，HSBC滙豐 （00005） 今早向好，半日大升4.6%，報57.7元，創2年新高。高盛發表報告將滙豐目標價由61元上調至68元，因滙豐受惠於盈利上升能力及更快的資本回報，應持續推動股價跑贏大市，並預期滙豐每年股份回購規模將由目前的20億美元，倍增至2025年的40億美元；滙豐股息料由2022年的約4%，升至2025年的約7%。

高盛認為，滙豐回購帶來的3%股本回報連同上升股息，應能把總資本回報率由去年的5%升至2025年的約10%。

該行料聯儲局於2024年底前加息10次，因而提升滙豐2022至25年基本每股盈利預測平均6%。報告指，滙豐被市場視為美國加息受惠股，基於其45%存款為港元或美元，非常具流動性、貸存比率低，且在亞洲及歐洲有強勁存款網絡，過往兩次美國加息周期，可見香港地區貢獻強勁的淨利息收入，抵銷其他地區較弱表現。

港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？＊即睇《ET開市直擊》*

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大行報告 目標價 加息 滙豐控股（00005）

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