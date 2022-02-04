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大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁

理財智慧 08:06 2022/02/04

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過去數周，ViuTV原創電視劇《IT狗》播出至今叫好又叫座，當中寫實的創業橋段及對白，令不少觀眾感到共鳴。其中劇中主角之一的MIRROR成員Lokman（楊樂文）的演技亦大獲好評，劇中飾演Tony，自稱「星之子」的他，是位IT界鉅子，劇中的他經常重覆介紹他設計的「智能發聲水杯」，實際上卻是充滿自卑感，其角色其實是以憑藉多項發明而打出名堂的「星之子」陳易希為藍本。


《IT狗》中的「星之子」Tony牙煙招積，自信心「爆棚」，不過現實中的陳易希卻原來早已創業成功，他於十多年前已選擇做老闆、展開其創業路。只有32歲的他，年紀輕輕已擁有一間年賺逾百萬元、有40名員工的初創公司。多年來他的公司研發及生產多項新產品，包括光觸媒殺菌可重用口罩、「Talk+」App通訊程式兼具加密貨幣錢包及抗疫紫外綫消毒機械人等。其中即時通訊應用程式「Talk+」更獲恒基地產創辦人李兆基姪兒李應樵「睇中」，去年7月時獲李應樵以約1.5億元入股，意味陳易希身家早已坐擁過億元。

 

 

【好老闆邊度搵】星之子陳易希對員工有幾好? 享180度海景辦公室+公司出錢去外國旅行 想加入團隊機會來了，詳見【下一頁

早於中學時代憑發明保安機械人被加冕為「星之子」的陳易希，沒有「父幹」的幫助，陳易希形容創業路，是靠自己一步一步行出來，他去年接受《iMoney》的訪問時表示：「相對於同年紀的人，我並不是贏在起跑綫，我只是比他們更快起步，我在小學時已經起步，比其他人更早去開始跑。」他又寄語香港人應趁年輕追夢：「如你有一個夢的話，你不立即去作出行動去實現，這只會繼續是一個夢來的，不會是一個現實。」

美國超級英雄電影《鐵甲奇俠》的主角影中的主角Tony Stark，是一名企業家及天才發明家，電影中他運用其技術知識保衛世界和平，英文名同樣為Stark的陳易希，早於年幼時已埋下發明家的種子。幼稚園時他的「研究對象」是玩具；及至小學時，他就升級至自己發明產品，曾為校內高年級的學長製作追星用的LED燈牌。

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及至2004年，他憑着用了3年時間研製的智能保安機械人，獲得第五十五屆美國英特爾國際科學與工程大獎賽物理學二等獎，翌年更獲麻省理工學院林肯實驗室把編號20780的小行星以其名字命名。及至2006年，他獲加州理工大學邀請參與美國太空總署（火星探索者）研究計劃，因而成為傳媒，以至港人口中的「星之子」，瞬時間他變成眾人的目光焦點；但在會考只得12分下，卻獲香港科技大學破格取錄入讀電子及計算機工程學士課程，一度惹來各方批評。

「我覺得讀書對於很多人來說可能是重要的，對我自己來說也是重要，但不過是否只用讀書、成績就能評估整個人生？我認為其實不是。其實成績、讀書考試本身在宏觀來說是一個很小部分，最重要是在學習過程中是否能學懂知識、有所成長，以及在過程中有否訓練自己的技能，並不是只會背誦的技能。」

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沒有如一般大學生般，畢業後踏上打工仔之路，陳易希於大學畢業後決定自己創業，於2011年開設初創公司Bull.B Tech，提供數碼市場營銷解決方案和手機應用程式開發服務，2014年時，公司已錄得過百萬元的盈利。及至今年，公司營運剛好10年，陳易希也只是三十出頭，公司的員工數目已達40人，以一間初創公司的規模來說，的確十分厲害。

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陳易希過去十年的創業路，看起來似一帆風順，原來實情並非如此。「中間也有很多難處及難題出現，只是未必有人知道，我覺得自己不算是平步青雲。首先在我創業時，我並沒有來自家庭的經濟支援，是由零開始、慢慢『揼石仔』地去做，捱了那麼多年，才儲了一些資金再去投資，才有能力去投資自己研發的產品。」
他形容自己的創業路是正在行一條很長的樓梯，笑言：「我行的是一條樓梯，並不是電梯，要一級一級去行出來。當中的難處，是投資方面，我們一直以來也是自負盈虧，雖然當中有不少人跟我們談過融資的計劃，但最後也傾不成，因為大家的方向不同。」雖然在香港發展創新科技並不是「必賺」，幸運地，前文提及過的「校家角」應用程式，現在也有逾130個學校採用，為公司提供穩定收入。同時，他手持的加密貨幣也令他賺到錢。

【iM人物專訪】星之子陳易希：創業並不困難 但守業卻不容易，詳見【下一頁

「我們賺了錢後，當然不會全部『袋晒入袋』，過着奢華的生活，我傾向將錢拿出來研發新的產品，希望做到一些影響世界的事情，以及幫到人的事情，當然不只是香港，現時可以推動出到全球市場，但當然現在我們的資源仍是緊絕，我們仍是一間初創的公司，如果未來有更多人支持，希望可以做得更大。」

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

以上部份內容輯錄自709期《iMoney》Focus封面故事。

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記者：陳詠妍

 

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