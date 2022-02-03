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【Nintendo】任天堂Switch銷量突破1億　因晶片短缺下調銷售預期

股樓投資 22:47 2022/02/03

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任天堂周四（3日）公布2021年度第三季財報，Switch遊戲機的總銷量突破1億，並超越Wii的銷量，寫下重要里程碑，但由於全球半導體短缺，迫使這家日本遊戲巨頭下調了對Swtich的銷售預測。

任天堂表示，截至去年12月底的9個月內，共售出了1,895萬部Switch，其中包括手提專用Switch Lite，較去年跌21.4%。自2017年初發布以來，任天堂已售出1.0354億部Switch，略高於已停產的Wii，該遊戲機的總銷量為1.0163億部。由於半導體短缺，任天堂預計下季將售出2,300萬部 Switch，低於早前預測的2,400萬部。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

本季度該公司收入為6959.4億日元，按年增9.6%。純利按年增近10%至2,526億日元。儘管 Switch銷量下降，但用戶仍在線上購買遊戲，這有助於支撐收入和利潤。包括遊戲下載和附加內容在內的線上銷售額在本季度達到1,108億日元，按年升增長31%。強勁的軟件銷售令該公司上調了下個財政年度的預測至5,600億日元，高於此前預測的5,200億日元。

【延伸閱讀】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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