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【美股焦點】安全帶警報聲有問題　Tesla召回8.17萬輛車

股樓投資 23:04 2022/02/03

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Tesla（TSLA）將在美國召回超過81.7萬輛車，因為當汽車啟動時，若駕駛者沒有繫好安全帶，安全帶的提醒警報可能不會響起。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）)周四（3日）表示，2021至2022 年份的Model S 和 Model X型號、2017至2022年的Model 3型號和2020至2022Model Y型號的車輛，不符合安全標準，即安全帶未有扣好時，提醒警報未有響起。Tesla將通過無線軟件更新來解決該問題。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

Tesla受到美國監管機構越來越嚴格的審查，並在最近幾個月多次召回有問題車。周二（1日），Tesla表將在美國召回5.38萬輛配備全自動輔助駕駛（FSD）Beta版軟體的汽車，因此軟體可能使部分汽車在十字路口有不完全煞停的情況，構成安全風險。

【延伸閱讀】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽　【下一頁

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同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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