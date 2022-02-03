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【元宇宙】元宇宙虛擬房地產去年銷售破5億美元 今年銷售料增1倍

環球政經 22:08 2022/02/03

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元宇宙近年成為熱話，而房地產的交易量早前更突破天際。根據元宇宙數據和分析公司MetaMetric Solutions的數據，Sandbox、Decentraland、Cryptovoxels及Somnium 4大元宇宙平台為主的虛擬房產銷售，去年銷售額突破5億美元，單單今年首月的銷售額超過8,500萬美元，MetaMetric預計，今年元宇宙房地產的銷售額能增長1倍至接近10億美元。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

去年10月底Facebook宣佈將改名為Meta Platforms，並專注在元宇宙的發展，此舉令元宇宙的虛擬房產銷售額激增，從MetaMetric的數據顯示，去年11月房地產銷售額飆升了近9倍，增至1.33億美元。

直至目前為止，房地產銷售一直集中在4大平台上，分別是Sandbox、Decentraland、Cryptovoxels 和 Somnium。

 

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責任編輯：羅浩濂

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