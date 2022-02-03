比亞迪上月新能源車產銷量 按年增逾3倍

內地電動車生產商比亞迪(01211)公布1月營運數據。上月集團新能源汽車產量及銷量，分別達9.1萬部和9.3萬部，按年增加309%和361%。若計入商用車和燃油汽車，比亞迪1月整體汽車產量及銷量分別是9.4萬部及9.5萬部，按年增加97%和125%。集團亦宣布，上月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為4.77千兆瓦時(GWh)。

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其中，集團插電式混合動力乘用車，上月的產量及銷量分別為4.5萬部及4.6萬部，按年大增569%和760%，屬表現最佳的產品。

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至於比亞迪同業，美國上市的電動生產商蔚來汽車(美：NIO)，上月交付9,652部電動汽車，按年增加33%。截至上月，蔚來累積交付17.6萬架車輛。

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