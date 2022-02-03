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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】帶你走進鬧市秘道 上蠔殼山掌牛山欣賞元朗全景

名人薈萃 21:05 2022/02/03

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每年年初二都是Hong Kong Four Trails Ultra Challenge四徑298公里比賽的日子，今年備受矚目，因為跑山王黃浩聰有份參與，再加上跑界熱門人馬楊志成Joseph及「火車sir」林成業，女子參賽者亦有跑山經驗豐富的陳文霞Samantha、梁康翹Kimmy及張敏怡等，星光熠熠！不少跑友都關注聰Sir等能否打破梁俊強 Jacky 去年少於50小時的紀錄，但今年比賽規則比去年嚴格不少，包括不可找朋友陪跑，只可以一位朋友在每徑開始或完結時作出支援，以及港島徑完成後要由山頂跑落碼頭而不可搭車等，要破紀錄絕對有一定難度。

Jacky 去年以49小時21分打破舊有紀錄，足足快近四小時。（圖片來源：Hong Kong Four Trails Ultra Challenge IG專頁）

黃浩聰志在以愉快心情完成今次四徑賽事。（相片來源：Wong Ho Chung黃浩聰facebook專頁）

農曆新年前後氣溫一直徘徊在十多度，實在適合行山遠足去，除了行山熱點如西貢或大嶼山的主要山徑之外，其實有不少山徑原來並不顯眼，但就在不遠處，有時透過strava這類跑步app參考朋友走過或跑過的路，隨時發現更多。小弟住了元朗近十年，最近跑過其中一條山徑，當發現入口所在地時，實在驚訝萬分。

講的是上蠔殼山及掌牛山之路，以前住元朗經常跑南生圍來回，完全沒有想過每次跑步經過的博愛醫院對面行人路，有一條隱蔽道路直上蠔殼山！現今科技資訊發達，行山比以往拿著實體大大幅地圖易多了，只要在出發前先搜尋蠔殼山的gpx檔案並下載至手機，再透過香港遠足路線手機app，去到入口附近尋找行山友預先擺放的彩色絲帶識認，要找入口就沒難度。

上蠔殼山之路。

雖然沿途沒有路牌指示，但只要沿著可見的山路行，不用半小時就可到達149米高的蠔殼山頂。再往前行多半小時，就可到達220米高的掌牛山頂，一小時左右行足兩座山頂，欣賞廣闊元朗景色，也不錯。

    點擊圖片放大

掌牛山落山後，左邊有石屎路，想離程的朋友不要以為可沿此路離開，因為此路只往凹頭食水配水庫及濾水廠，並不對外開放，離程只可沿路折返，或繼續向前，經過輸電塔走上井坑山，此時走進大欖涌郊遊徑標距柱C6404，在這裡可朝著大欖隧道收費站或錦上路港鐵站結束行程，由起點到收費站全長約4.5公里，跑開山的朋友估計約1.5小時就可到終點。

    點擊圖片放大
    +2

其實香港山路多不勝數，要跑山行山不一定跑主要的官方山徑，但要走這些較冷門的路線雖然樂趣或更多，亦可以避開人流，但由於山徑不太明顯，只適宜有一定行山經驗的朋友行，最好找行過有關路線的朋友相伴，加上要不時透過GPS看手機地圖，充電器絕對是必須，充足糧水當然少不免，以免較原定時間有偏差失去預算，安全至上最為緊要。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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