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【有相睇】都會駅放盤減價40萬獲承接　連裝修企理三房戶970萬沽

股樓投資 20:49 2022/02/03

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農曆新年期間，睇樓及買樓活動減少，加上疫情大爆發，樓市氣氛不如之前數月，但仍有人趕在過年前入市新居。中原伍錦基指，將軍澳都會駅最近錄得成交，單位為低層園景戶，業主放盤約一個月，最終累減40萬元易手。

成交單位為將軍澳都會駅9座低層H室，實用面積650平方呎，屬三房間隔，坐向東南，望內園景。單位日前以970萬元成交，實用呎價14,923元。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

代理指，原業主於今年1月放盤，當時叫價1,010萬元，至近日減價40萬元將單位售出，減幅約4%。由代理提供的單位相可見，單位望內園泳池景，且內櫳企理，附有家具，空間亦見實用。

據了解，原業主於2007年12月以405萬元購入單位，持貨15年，帳面獲利約605萬離場。值得留意，屋苑對上一宗同類型成交為同座高層H室，實用面積同為650平方呎，該單位於今年1月以1,000萬元成交，平呎呎價15,385元，即高層單位呎價比是次成交的低層單位高約3%。

同場加映︰【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 謝昕蕎

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