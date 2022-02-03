【NFT】打工時薪從未超過15美元　攝影師靠NFT賣相年賺逾10萬美元

早前印尼有男子以NFT形式出售自拍照，受到名人加持後輕鬆賺取劇千元美金。美國一名貧困女子去年獲朋友協助，成功將自己攝影的照片在NFT平台上架，一年內賺取逾10萬美元，除了不用再過「搵朝唔得晚」的日子，更力有餘力捐錢予慈善機構。

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《CNBC》報道，皮耶（Brittany Pierre）於去年3月了解到何謂NFT，其藝術家友人當時以逾17,600美元，出售了她的NFT作品，此舉更激發起皮耶出售自己的NFT作品。經過友人教學及自學，皮耶一個月後，皮埃爾以每件幾百美元的價格，成功出售自己第一批NFT。這比起她接案到處拍攝，以及出售實體照片所賺的更多。

最初踏入NFT時，皮耶已發現大多數有名的平台，創作者需要申請或被邀請列出他們的作品，這就需要創作者先支付一筆上架費。幸好在朋友幫助下，皮耶 於3月時獲攝影師Zak Krevitt邀請，加入NFT市場基金會；另外，另有藝術家籌集資金，為皮耶前幾件作品支付「汽油費」，這樣她就可以創造自己的作品。

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而皮耶的攝影作品主要是街頭風和人像攝影，對象大多是黑人。她認為一般在Google搜尋「美女」時，結果通常出現白人女子，她認為將黑人相片NFT放在區塊鏈，能強調出黑人獨有的風格。

隨著她賺到更多的錢，皮耶現時能過上更舒適的生活，但也可以向組織捐款，同時投資其他藝術家的NFT。皮耶說：「去年是我首次能夠過上充實的生活。我從來沒有做過一份時薪超過15美元的工作，而去年我能掙到超過10萬美元。」即使後來皮耶找到一入仕職工作，她亦毅然辭職，全職投入NFT交易。

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