【清酒新世界@iM網欄】木曾川酒造 三千櫻．一

之前介紹了山形縣的竹の露酒造埸,今篇輪到介紹歷史悠久的三千櫻酒造,酒造現時位於北海道的東川町,為什麼說現時呢?這是因為酒造於1877 年創立,當時位於岐阜縣的中津川市,亦即是以前的福岡町。

中津川市位於東南部,除了是木曾山脈的風景名勝,也有日本百大名山之一的惠那山。俗語說「條條大路通羅馬」,這裏雖然不是大路,反而是透過木曾川的河流能夠四方八達地通往城鎮中心。因木曾川水面之美散發出如玉般清澈的藍色光芒,曾有一段時間被當地人稱為「青川」,而「青」是指藍色的意思,而並不是青綠色。言歸正傳,酒造第四代藏主— 山田三千介先生是在這樣一個自然豐富的地方開始釀造清酒,所以酒造自此就以他的名字「三千櫻」命名,也許是因為同音字吧。

雖然酒造的規模不大,但一直在努力釀造各式各樣的清酒,其理念是盡他們所能釀造出令自己滿意的清酒。現任藏主山田耕司已是第六代,他是挺有個性的!剛剛提及到第四代藏主是在岐阜縣中津川市出生長大,不過現時就不一樣了,在2020年10月酒造遷移至北海道的上川郡東川町,兩地距離約1550公里或更遠。遷移其實都是因為以前的地方已經開始老化,以及全球變暖使清酒變得難與以前一樣,酒造為了釀造出令自己滿意的清酒,以及給人們帶來更好品質的清酒,才決定遷移。

今天就說到這裏,在此祝大家新年快樂、生意興隆、出入平安、虎氣沖天、如龍似虎、虎年吉祥、虎年行大運!最重要的是身體健康!

三千櫻酒造株式会社

地址:北海道上川郡東川町西2号北23番地

電話:0166-82-6631

官網:https://michizakura.jp/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介: 熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

【《 iMoney 》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 更多清酒新世界 @Chris Wong (汪廷謙)的文章請 按此 。

# 如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請 按此 。

# 免費下載《香港經濟日報》 App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在 iMoney 網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機