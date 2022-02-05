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【清酒新世界@iM網欄】木曾川酒造 三千櫻．一

名人薈萃 08:01 2022/02/05

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之前介紹了山形縣的竹の露酒造埸，今篇輪到介紹歷史悠久的三千櫻酒造，酒造現時位於北海道的東川町，為什麼說現時呢？這是因為酒造於1877 年創立，當時位於岐阜縣的中津川市，亦即是以前的福岡町。

中津川市位於東南部，除了是木曾山脈的風景名勝，也有日本百大名山之一的惠那山。俗語說「條條大路通羅馬」，這裏雖然不是大路，反而是透過木曾川的河流能夠四方八達地通往城鎮中心。因木曾川水面之美散發出如玉般清澈的藍色光芒，曾有一段時間被當地人稱為「青川」，而「青」是指藍色的意思，而並不是青綠色。言歸正傳，酒造第四代藏主— 山田三千介先生是在這樣一個自然豐富的地方開始釀造清酒，所以酒造自此就以他的名字「三千櫻」命名，也許是因為同音字吧。

雖然酒造的規模不大，但一直在努力釀造各式各樣的清酒，其理念是盡他們所能釀造出令自己滿意的清酒。現任藏主山田耕司已是第六代，他是挺有個性的！剛剛提及到第四代藏主是在岐阜縣中津川市出生長大，不過現時就不一樣了，在2020年10月酒造遷移至北海道的上川郡東川町，兩地距離約1550公里或更遠。遷移其實都是因為以前的地方已經開始老化，以及全球變暖使清酒變得難與以前一樣，酒造為了釀造出令自己滿意的清酒，以及給人們帶來更好品質的清酒，才決定遷移。

今天就說到這裏，在此祝大家新年快樂、生意興隆、出入平安、虎氣沖天、如龍似虎、虎年吉祥、虎年行大運！最重要的是身體健康！

 

三千櫻酒造株式会社

地址：北海道上川郡東川町西2号北23番地

電話：0166-82-6631

官網：https://michizakura.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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