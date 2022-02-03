【盆菜中伏】三大盆菜「中伏」事件你遇過未? 5星級酒店盆菜原來要自己砌 「冰鎮盆菜」又出現

疫情持續，今年農曆新年又有限聚令下，晚上未能到餐廳吃晚飯，不少家庭選擇訂購盆菜做節，但有盆菜的質素及賣相未必是預期之內，如早前有市民在社交媒體投訴光顧元朗一間食肆買盆菜後，竟然收到完全結冰的「冰鎮盆菜」。

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中伏位1：要自己動手砌

日前有網友於facebook群組「香港盆菜關注組」中發帖，指自己在某一家位於港島區的五星級酒店預訂了一個價值1,688元、4人至6人份量的盆菜，但收到實物時，卻是一包包急凍的真空包裝食物及砂鍋，客人需要自行翻熱並重新組裝，令她感失望，指出：「唔知屋企無廚房的人買左呢個盤菜點算...酒店價錢既凍肉盤菜，唔會有下次。」，又指自己第一次收到盤菜是一袋袋急凍食物，以為自己在凍肉店訂了一堆凍肉。

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有網文留言指酒店早在社交媒體製作影片，教客人在家如何動手將真空包裝食物砌出盆菜。但該名網友反擊指酒店的宣傳海報及facebook帖文並沒有標明是盆菜以真空急凍包裝，她指酒店職員也沒有提醒她盆菜是以此方式運送。

小編也在該酒店的早前的facebook帖文中找到相關盆菜廣告，發現該帖文也未有提及過盆菜原來需要由客人自己製作。



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中伏位2：冰封盆菜

有另一位網友於該「香港盆菜關注組」提到自己在一家由電視台煮食節目主持人開設的餐廳訂了一個盆菜，於初一（2月1日）當天收到盆菜時，發現盆菜被冰封，要花很長時間才可解凍。小編的同事數日前也同樣於這家餐廳訂了盆菜，也同樣遇上冰封的狀況，感到十分無奈。

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中伏位3：貨不對辦

相信不少人會遇過這情況，小編數日前跟家人在某一家飯店訂過一個4至6人份量、價值近千元的盆菜，該盆菜的廣告相片十分吸引，堆滿鮑魚、大蝦及豬手等，但收到盆菜現貨後，跟廣告的相片實在有太大落差。

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最後，小編在此奉勸各位下次有意預訂盆菜前，緊記做好資料搜集，如食客的評價，不要貪平，要精明消費。

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記者：陳詠妍