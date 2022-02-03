  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (四) 21:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盆菜中伏】三大盆菜「中伏」事件你遇過未? 5星級酒店盆菜原來要自己砌 「冰鎮盆菜」又出現

理財智慧 20:55 2022/02/03

分享：

疫情持續，今年農曆新年又有限聚令下，晚上未能到餐廳吃晚飯，不少家庭選擇訂購盆菜做節，但有盆菜的質素及賣相未必是預期之內，如早前有市民在社交媒體投訴光顧元朗一間食肆買盆菜後，竟然收到完全結冰的「冰鎮盆菜」。

【虎年大吉】海洋公園喜事連連 45隻小動物趕及虎年與市民見面 大熊貓小熊貓賀年菜曝光，詳見【下一頁

中伏位1：要自己動手砌
日前有網友於facebook群組「香港盆菜關注組」中發帖，指自己在某一家位於港島區的五星級酒店預訂了一個價值1,688元、4人至6人份量的盆菜，但收到實物時，卻是一包包急凍的真空包裝食物及砂鍋，客人需要自行翻熱並重新組裝，令她感失望，指出：「唔知屋企無廚房的人買左呢個盤菜點算...酒店價錢既凍肉盤菜，唔會有下次。」，又指自己第一次收到盤菜是一袋袋急凍食物，以為自己在凍肉店訂了一堆凍肉。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

有網文留言指酒店早在社交媒體製作影片，教客人在家如何動手將真空包裝食物砌出盆菜。但該名網友反擊指酒店的宣傳海報及facebook帖文並沒有標明是盆菜以真空急凍包裝，她指酒店職員也沒有提醒她盆菜是以此方式運送。

小編也在該酒店的早前的facebook帖文中找到相關盆菜廣告，發現該帖文也未有提及過盆菜原來需要由客人自己製作。
 

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

 

【室內設計】46萬翻新兩房一廳 巧妙改造兒童玩樂及學習區，詳見【下一頁


中伏位2：冰封盆菜
有另一位網友於該「香港盆菜關注組」提到自己在一家由電視台煮食節目主持人開設的餐廳訂了一個盆菜，於初一（2月1日）當天收到盆菜時，發現盆菜被冰封，要花很長時間才可解凍。小編的同事數日前也同樣於這家餐廳訂了盆菜，也同樣遇上冰封的狀況，感到十分無奈。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

中伏位3：貨不對辦
相信不少人會遇過這情況，小編數日前跟家人在某一家飯店訂過一個4至6人份量、價值近千元的盆菜，該盆菜的廣告相片十分吸引，堆滿鮑魚、大蝦及豬手等，但收到盆菜現貨後，跟廣告的相片實在有太大落差。

    點擊圖片放大
    +2

最後，小編在此奉勸各位下次有意預訂盆菜前，緊記做好資料搜集，如食客的評價，不要貪平，要精明消費。

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

【前空姐爆料】阿聯酋航空設「體重警察」　如空姐體重不達標或會遭停飛減薪，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
限聚令 盆菜 疫情 廣告 農曆新年 酒店

上一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】帶你走進鬧市秘道 上蠔殼山掌牛山欣賞元朗全景

下一篇文章

【有相睇】都會駅放盤減價40萬獲承接　連裝修企理三房戶970萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【有相睇】出價太低　業主不滿兼封盤　「90後」搵代理及老媽子幫手　鐵價不議變減價1萬　失而復得覓筍盤
【有相睇】出價太低　業主不滿兼封盤　「90後」搵代理及老媽子幫手　鐵價不議變減價1萬　失而復得覓筍盤
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【二手樓價】荃灣老牌屋苑　三房平過兩房　呎價失守1萬　兩大原因令業主平賣
【二手樓價】荃灣老牌屋苑　三房平過兩房　呎價失守1萬　兩大原因令業主平賣
【美股業績】亞馬遜Google等巨企本周派成績表 美股進入業績高峰期
【美股業績】亞馬遜Google等巨企本周派成績表 美股進入業績高峰期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款