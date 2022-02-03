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【室內設計】二人世界變一家四口 46萬翻新500呎單位 飯廳變身幼兒遊戲區 小型圖書館培養閱讀興趣

理財智慧 20:49 2022/02/03

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家庭成員增加，不少家庭都要重新規劃未來生活。屋主一家由二人世界演變為一家四口，希望新居能夠添加更多小朋友元素。設計師示範了怎樣在不改動單位間隔的情況下，巧妙地改變家具擺放位置，便能夠為一家四口製造更多活動及儲物空間，切合家庭成員人生新階段的實際需要。

是次介紹的是位於元朗采葉庭的兩房一廳單位，實用面積509平方呎，屋主一家四口包括夫婦及兩位年幼子女，未有聘請家傭。單位主調走日系簡約風路綫，地板與家具大量運用原木色設計，瓷磚及家具亦為柔和淡色系列，加上全屋大量的收納空間，大大減少了壓逼感，裝修連家具花費約46萬元。

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屋主有兩位幼兒，分別為3歲的女兒及約1歲的兒子。設計師Sita得知戶主一家由於習慣到同屋苑居住的長輩家中吃飯，很少留在家中進餐，於是將原用作擺放大型餐檯的飯廳位置，改造成小朋友的活動區，方便幼兒遊玩。此外也因應小朋友的學習需要，在儲物櫃趟門上擺放了兩個書架，化身為小型圖書館。當戶主在旁邊的梳化看電視，或是身處梳化後的小型摺合式餐檯位置用膳或工作時，都可以無時無刻觀察到小朋友的一舉一動。

另一個亮點，是男屋主收藏過百對的收藏波鞋。設計師特地於客廳位置加入一組特大曲尺高櫃，窗台亦偷位用來做了飾物櫃已擺放波鞋收藏，與曲尺櫃串連在一起。

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主人房則以白色為主，大床正對著L形的落地大玻璃，白色柔紗有助房間盡用自然光，睡覺時則可拉上遮光窗簾，窗台位置亦加裝了掛衣通，床尾位置足夠放置一張矮身的嬰兒床。房間地板全改做地台，空間寬闊足夠放置多個行李箱。床後走廊位置沒有裝上天花燈，而改為在地台梯級加裝滲燈以營造氣氛。

為確保上落安全，床頭屏旁邊安裝了雙向燈飾開關掣，以及USB供電插座，方便上床後開關燈飾及為手機充電。衣櫃內設有高櫃、鎖櫃及拉格等不同儲物空間，方便收納衣服及私人物品，當然全身鏡也是必不可少。

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兒童房方面，主要是預留給孩子長大後使用，設計方向以簡約北歐風為主軸，配合木紋圍欄、扶手梯加淺木色儲物地台，盡顯大自然氣息，地台上亦可放置地蓆方便休息。高架床的床頭設有一個小窗口，方便大人照顧兒童，扶手梯每層都是櫃桶，盡用空間作收納用途。床下選擇了造櫃用來放置衣服，而非學習空間，因戶主認為暫時不需要，客廳的小型圖書館亦已預留學習位置。

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設計師指，由於單位本身原裝廚房間隔非常實用，很適合做三邊廚櫃，提供足夠工作空間外，亦能大大增加儲物空間。而女戶主喜歡烘焙，設計師特別於窗旁一側，訂做了一個薄身吊櫃，為下方位置提供大面積的烘焙工作空間，枱面上亦加裝了電掣。至於焗爐就採用嵌入式設計，桶櫃亦經特別構造，確保煮食爐及焗爐有足夠的散熱空間。3M瀘水系統設有獨立水龍頭，過瀘器收藏在下櫃之中，令鋅盆位置更簡潔整齊。為用盡每一分的空間，設計師在前期設計廚櫃時，需計算得非常準確，以確保雪櫃與洗衣機能夠順利安裝。

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浴室洗手盆上方位置，設有大型鏡櫃方便收納物品，底部廁櫃由於位置夠闊，足以度身訂造一個擺放污衣籃的位置，保持浴室乾淨整潔。原有的浴缸改為企缸設計，但由於戶主有養狗，需在浴室一角預留愛犬的廁所，因此企缸會造得較細。為方便進出，浴屛出入口改於對角位置，廁所門亦改為趟門設計。

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裝修費用

淸拆工程：35,000元

水電工程：52,000元

泥水工程：78,000元

油漆工程：45,000元

木工、雜項工程：38,000元

家具：218,000元

裝修工程總價：466,000元

圖片來源：Sita Liu Home Design

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責任編輯：嚴浩文

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家具 裝修設計 工程 設計師 設計 元朗 采葉庭

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