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市民過年減拜年外賣　食市生意叫苦徬徨

商業 19:50 2022/02/03

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市民農曆年間減少拜年外出，食肆大受影響，即使變陣外賣幫助不大。（資料圖片）

市民農曆年間減少拜年外出，食肆大受影響，即使變陣外賣幫助不大。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，以往業界農曆年這個月生意額近100億，現僅剩40億左右，留意到農曆年間午市堂食市民減少，外賣生意亦有下跌至15%左右。稻苗學會會長黃傑龍反映，同業的整體生意額只有正常2至3成，是在預料之內。由於農曆年市民不用上班，午市減少了上班族令銷售疲弱，晚市外賣下跌，他估計市民改為家中煮食，而盤菜等食品的競爭也比以往要大。

【2022壬寅虎年】過年氣氛疲弱　市民減拜年送禮

快餐影響較微火鍋甚大

黃家和留意到，輕食快餐類食肆影響較輕，MOS Burger香港營運董事楊如煒表示，店舖午市表現分別不大，惟晚市外賣比去年同期跌5%左右，表現疲弱仍在預料之內。火鍋店寬巷子傳訊總監林柏希表示，火鍋食肆以晚市為主影響最大，午市比去年同期跌3至4成，雖然下午茶市有增2至3成仍不足彌補，外賣比去年同期亦跌3至4成。

盡早復晚市救命

對於以「疫苗通行證」配合恢復晚市，黃家和認為應盡快實行，因之後將迎接3月傳統淡季，若再延期恐難為食肆「救命」。黃傑龍亦表示，食肆過去一年已做好疫下營業的準備，認為毋須禁堂食，應盡早實行「疫苗通行證」。他指食肆以為打齊針及做好「安心出行」可繼續營業，但現時政策令食肆措手不及，只能陷於被動，還有應付店面額外消毒清潔支出等成本。

【新年零售】企業重點發展綫上市場　去年12月零售銷售增6.2%

責任編輯:王浩賢

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經濟 外賣 黃家和 黃傑龍 香港 餐飲

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【農曆年零售】港零售商疫下缺少內地客　一年調整及變陣銷售額按年增15%
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