【2022壬寅虎年】過年氣氛疲弱　市民減拜年送禮

▲ 農曆年假期間，節日氣氛都會帶動消費，惟今年面對Omicron變種疫情及禁堂食措施影響，市民消費意慾轉趨薄弱。（資料圖片）

農曆年假期間，節日氣氛都會帶動消費，惟今年面對Omicron變種疫情及禁堂食措施影響，市民消費意慾轉趨薄弱。

【新年銷情】新地商場推多項優惠 用Apps 更多「著數」

不少市民稱減少拜年及在外用餐的花費，市民吳先生表示花費約2000至3000元辦年貨，因為市面沒甚麼氣氛亦影響消費意慾，減少拜年支出亦相應減少。張先生亦稱，花費二、三千元左右，主要為買禮物及外出酒樓用餐，過年氣氛差及限聚人數難以相約大班朋友聚餐，花費比往年減少。徐小姐表示花費約2000元左右，跟往年差不多，惟減少拜年禮物支出下降，因疫情家人未有像以往到酒樓聚餐，改為外賣盤菜、到街市買優質食材煮食，認為過年氣氛甚差。

本地朱古力廠房兼品牌「Multizen」發言人表示，農曆年疫情打擊銷售。若疫情往後有所緩和，預計中秋銷售會較好。

市民如何過年

徐小姐：不去酒樓聚餐，改為家中煮食。

張先生：分多次約少數朋友中午聚餐。

呂小姐：沒外出用餐，感覺氣氛冷清，沒有額外花費。

吳先生：花費2000元左右，酒樓午市飲茶氣氛尚可。

【職位空缺】英國勞動力市場人才短缺 亞馬遜為招聘僱員增1500個學徒職位

責任編輯:王浩賢