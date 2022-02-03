【2022壬寅虎年】過年氣氛疲弱　市民減拜年送禮

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【農曆年零售】港零售商疫下缺少內地客 一年調整及變陣銷售額按年增15%
農曆年假期間，節日氣氛都會帶動消費，惟今年面對Omicron變種疫情及禁堂食措施影響，市民消費意慾轉趨薄弱。
不少市民稱減少拜年及在外用餐的花費，市民吳先生表示花費約2000至3000元辦年貨，因為市面沒甚麼氣氛亦影響消費意慾，減少拜年支出亦相應減少。張先生亦稱，花費二、三千元左右，主要為買禮物及外出酒樓用餐，過年氣氛差及限聚人數難以相約大班朋友聚餐，花費比往年減少。徐小姐表示花費約2000元左右，跟往年差不多，惟減少拜年禮物支出下降，因疫情家人未有像以往到酒樓聚餐，改為外賣盤菜、到街市買優質食材煮食，認為過年氣氛甚差。
本地朱古力廠房兼品牌「Multizen」發言人表示，農曆年疫情打擊銷售。若疫情往後有所緩和，預計中秋銷售會較好。
市民如何過年
徐小姐：不去酒樓聚餐，改為家中煮食。
張先生：分多次約少數朋友中午聚餐。
呂小姐：沒外出用餐，感覺氣氛冷清，沒有額外花費。
吳先生：花費2000元左右，酒樓午市飲茶氣氛尚可。
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責任編輯:王浩賢