  • 13°C
香港時間 : 2022203日 (四) 20:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022壬寅虎年】過年氣氛疲弱　市民減拜年送禮

商業 19:31 2022/02/03

分享：

農曆年假期間，節日氣氛都會帶動消費，惟今年面對Omicron變種疫情及禁堂食措施影響，市民消費意慾轉趨薄弱。（資料圖片）

農曆年假期間，節日氣氛都會帶動消費，惟今年面對Omicron變種疫情及禁堂食措施影響，市民消費意慾轉趨薄弱。

【新年銷情】新地商場推多項優惠　用Apps 更多「著數」

不少市民稱減少拜年及在外用餐的花費，市民吳先生表示花費約2000至3000元辦年貨，因為市面沒甚麼氣氛亦影響消費意慾，減少拜年支出亦相應減少。張先生亦稱，花費二、三千元左右，主要為買禮物及外出酒樓用餐，過年氣氛差及限聚人數難以相約大班朋友聚餐，花費比往年減少。徐小姐表示花費約2000元左右，跟往年差不多，惟減少拜年禮物支出下降，因疫情家人未有像以往到酒樓聚餐，改為外賣盤菜、到街市買優質食材煮食，認為過年氣氛甚差。

本地朱古力廠房兼品牌「Multizen」發言人表示，農曆年疫情打擊銷售。若疫情往後有所緩和，預計中秋銷售會較好。

市民如何過年
徐小姐：不去酒樓聚餐，改為家中煮食。
張先生：分多次約少數朋友中午聚餐。
呂小姐：沒外出用餐，感覺氣氛冷清，沒有額外花費。
吳先生：花費2000元左右，酒樓午市飲茶氣氛尚可。

【職位空缺】英國勞動力市場人才短缺　亞馬遜為招聘僱員增1500個學徒職位

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【星巴克】星巴克22年首季銷售增長　疫情成本拖累調低年收預期
2022/02/02
【星巴克】星巴克22年首季銷售增長　疫情成本拖累調低年收預期
【新年零售】企業重點發展綫上市場　去年12月零售銷售增6.2%
今日
【新年零售】企業重點發展綫上市場　去年12月零售銷售增6.2%
【職位空缺】英國勞動力市場人才短缺　亞馬遜為招聘僱員增1500個學徒職位
今日
【職位空缺】英國勞動力市場人才短缺　亞馬遜為招聘僱員增1500個學徒職位
【新年銷情】新地商場推多項優惠　用Apps 更多「著數」
今日
【新年銷情】新地商場推多項優惠　用Apps 更多「著數」

你可能感興趣

【星巴克】星巴克22年首季銷售增長　疫情成本拖累調低年收預期
19:40 2022/02/02
【星巴克】星巴克22年首季銷售增長　疫情成本拖累調低年收預期
【新年零售】企業重點發展綫上市場　去年12月零售銷售增6.2%
今日 19:21
【新年零售】企業重點發展綫上市場　去年12月零售銷售增6.2%
【職位空缺】英國勞動力市場人才短缺　亞馬遜為招聘僱員增1500個學徒職位
今日 14:38
【職位空缺】英國勞動力市場人才短缺　亞馬遜為招聘僱員增1500個學徒職位
經濟 外賣

上一篇文章

【農曆年零售】港零售商疫下缺少內地客　一年調整及變陣銷售額按年增15%

下一篇文章

【新年零售】企業重點發展綫上市場　去年12月零售銷售增6.2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市營銷】無印良品拓小區連繫　廣島新店6100平方米全球最大
【疫市營銷】無印良品拓小區連繫　廣島新店6100平方米全球最大
【星巴克】星巴克22年首季銷售增長　疫情成本拖累調低年收預期
【星巴克】星巴克22年首季銷售增長　疫情成本拖累調低年收預期
【物流亂局】新年人手短缺＋中國「清零」政策　致港口堵塞 、運費飆升
【物流亂局】新年人手短缺＋中國「清零」政策　致港口堵塞 、運費飆升
【2022虎年】第五波疫情下點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠
【2022虎年】第五波疫情下點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠
【虎年2022】新年好去處　一文看清各大商場賀歲活動及優惠
【虎年2022】新年好去處　一文看清各大商場賀歲活動及優惠
【新年利是】銀行利是封也有炒價！　最貴10元一個（附排行榜）
【新年利是】銀行利是封也有炒價！　最貴10元一個（附排行榜）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款