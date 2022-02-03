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【新年零售】企業重點發展綫上市場　去年12月零售銷售增6.2%

商業 19:21 2022/02/03

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香港去年12月份零售業總銷貨價值，按年上升6.2%，增幅較前一個月略為放緩。2021年全年零售業總銷貨價值，增長8.1%。當中電器及耐用消費品、珠寶首飾，以及鐘錶等銷貨價值亦有所上升。萬希泉鐘表創辦人沈慧林，以及德國寶創辦人陳國民皆表示，疫情拖累新年零售旺季，將投放更多資源於綫上市場。

【農曆年零售】港零售商疫下缺少內地客　一年調整及變陣銷售額按年增15%

預計今年港營業額跌三至四成

萬希泉鐘表創辦人兼行政總裁沈慧林表示，在經歷第4波疫情後，港人消費慾有所上升，零售業有復蘇跡象，公司營業額亦隨之增長約30%。

但隨第5波疫情肆虐，政府推出禁晚市堂食等防疫措施，街上人流再次減弱。但新年零售旺季，港人消費慾大減，作為銷售奢侈品的陀飛輪腕錶品牌，他預計今年香港地區的營業額將會下跌三至四成。他明言，上半年皆以「守」方式應對市場不明朗因素，期望下半年市況再次轉好。

網銷+個人化策略突圍

受疫情拖累，本地旅遊業停滯不前，本地實體零售大幅下降。加上網購成為消費新常態，因此沈指，早於兩年前便開始將公司資源投放於綫上市場當中。單是去年花費在本地社交平台的宣傳費用，已按年增加20%。另外，花費在微博、抖音等內地及國外社交平台的資金，亦按年增加10%。

他續指，因應疫情影響，公司近年著重加強內部設備，從內部的改善，帶出更好的消費體驗予客人，因此去年重新裝修其陳列室，而今年則以優化線上市場為主。沈表示，已著手更新公司網站及網絡系統，除了希望網站有新面貌示人外，經優化的網絡系統亦有助客人在綫上購物時，有更方便及流暢的界面。

煮食用品銷情穩定

另外，德國寶創辦人陳國民指，新年零售旺季迎來第5波疫情，無疑會影響銷情。但疫情早已改變了港人的生活模式，不少港人假日寧願留在家中不外出，部分人更開始養成煮飯習慣，反而有助維持煮食用品銷情穩定。他指，其公司主要銷售實用品，雖然疫情期間，港人消費較為審慎，但實用品消耗後，市民仍然需要增添該物品，故對不擔心今次疫情會對其公司的營業額做成太大影響。他透露，上年德國寶營業額，按年下跌只有約一成，跌幅仍可接受。

自疫情以來，與疫情相關的產品，是其公司生意額的不可忽視的一部分。主售與防疫相關的用品，以及煮食用品，將會繼續成為德國寶來年銷售策略之一。在自家產品方面，德國寶一直著力於產品設計，來年亦會繼續研發新產品，及推出新設計。對於來年市況，他坦言，需以靜制動，採取觀望態度，亦會按綫上銷情而再增加網上宣傳費用。

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記者：殷凱怡

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