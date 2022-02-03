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【元宇宙】元宇宙都有房地產業務?　有公司推出虛擬按揭服務

環球政經 19:49 2022/02/03

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自Facebook改名為Ｍeta打響頭炮，帶動到不少人投入到元宇宙（Metaverse）當中，外國有科技公司亦順應潮流，試圖在元宇宙內尋找商機。元宇宙綜合發展機構TerraZero Technologies近日宣布，推出「元宇宙按揭」（Metaverse Mortgage），主要在使用以太幣（Ethereum）的元宇宙平台Decentraland內進行交易。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

有意收購和購買虛擬房地產的客戶，現時可以向TerraZero申請按揭。根據TerraZero的新聞稿，元宇宙的「房地產」即為NFT（非同質化代幣，Non-fungible tokens），即一種代表現實世界藝術品、收藏品，甚至房地產的數碼資產。

TerraZero解釋，有意的客戶在TerraZero的網站來探索元宇宙房地產列表，然後與該公司完成經紀流程。TerraZero將以註冊所有者的身份持有虛擬土地，與典型的抵押貸款一樣，客戶必須每月付款，直到抵押貸款還清，屆時虛擬土地 (NFT) 將全部轉讓給客戶。

【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任 頂薪逾7萬元 實際要做啲咩？【見下頁

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TerraZero創辦人兼行政總裁Dan Reitzik表示，該公司的目標是「構建並提供將現實世界與元宇宙連接起來的工具」。他又表示，一個全新的經濟正在興起，希望企業家和其他人能夠在現實世界中，為他們提供類似的元宇宙產品和服務。

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撰文 : 陳楚琨

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