【元宇宙】元宇宙都有房地產業務?　有公司推出虛擬按揭服務

自Facebook改名為Ｍeta打響頭炮，帶動到不少人投入到元宇宙（Metaverse）當中，外國有科技公司亦順應潮流，試圖在元宇宙內尋找商機。元宇宙綜合發展機構TerraZero Technologies近日宣布，推出「元宇宙按揭」（Metaverse Mortgage），主要在使用以太幣（Ethereum）的元宇宙平台Decentraland內進行交易。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

有意收購和購買虛擬房地產的客戶，現時可以向TerraZero申請按揭。根據TerraZero的新聞稿，元宇宙的「房地產」即為NFT（非同質化代幣，Non-fungible tokens），即一種代表現實世界藝術品、收藏品，甚至房地產的數碼資產。

TerraZero解釋，有意的客戶在TerraZero的網站來探索元宇宙房地產列表，然後與該公司完成經紀流程。TerraZero將以註冊所有者的身份持有虛擬土地，與典型的抵押貸款一樣，客戶必須每月付款，直到抵押貸款還清，屆時虛擬土地 (NFT) 將全部轉讓給客戶。

【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任 頂薪逾7萬元 實際要做啲咩？【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

TerraZero創辦人兼行政總裁Dan Reitzik表示，該公司的目標是「構建並提供將現實世界與元宇宙連接起來的工具」。他又表示，一個全新的經濟正在興起，希望企業家和其他人能夠在現實世界中，為他們提供類似的元宇宙產品和服務。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機