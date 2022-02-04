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南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）

環球社會熱點 09:05 2022/02/04

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民眾佩戴口罩成為應對新冠肺炎疫情日常，但長時間佩戴口罩亦為生活帶來不便。南韓有企業最近推出新型「口罩」，方便民眾進食無需除下口罩，仍可覆蓋鼻部，希望可以防範新冠病毒。

北韓史詩級紀錄片歌頌政績 金正恩騎白馬英姿引關注 【下一頁】

南韓企業Atman最新推出「口罩」kosk，名稱結合韓文的鼻及口罩意思，外型與功用與普通口罩一樣，主要防範病毒或污染物。使用可將覆蓋嘴巴的部分摺疊起，在無需除罩的情況下進食，同時可覆蓋鼻部。

此款口罩一盒10隻，在南韓著名購物網Coupang以每盒9,800韓元發售，至今已售出超過110盒，絕大部分買家給予五星評價。

但很多網民對Kosk不感興趣，更表示設計愚蠢、與戴口罩但露出鼻部的人士沒有分別。然而有研究表明，新冠病毒最易經鼻部進入人體，戴「鼻罩」可能並不荒謬。

南韓去年經濟「疫」市增長4% 創11年以來最快 【下一頁】

澳洲迪肯大學流行病學教授貝內特（Catherine Bennett）表示，Kosk的設計雖然奇怪，但聊勝於無，惟用家仍然容易透過嘴巴感染病毒。

同時，南韓Coupang亦有售賣其他公司推出的可重用防病毒鼻罩，有多種顏色選擇，售價為2,000韓元（13港元）。買家可先戴鼻罩、再戴普通口罩，當外出用餐或聚會，除下普通口罩後，仍有鼻罩防範病毒。

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責任編輯：郭麗明

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