【比亞迪1211】比亞迪半日大升6%　1月新能源車銷量按年增3.6倍、按月微跌

▲ 【比亞迪1211】比亞迪1月新能源車銷量按年增3.6倍 按月微跌

比亞迪 （01211） 公布1月產銷表現，比亞迪上月新能源汽車銷量達94,168輛，按年增3.6倍，按月微跌不足1%。比亞迪1月新能源汽車銷量中，純電動乘用車按年增2.2倍至46,386輛，插電式混合動力乘用車增7.6倍至46,540輛。

隨比亞迪轉移產力，集團1月燃油汽車銷量按年跌9成至2254輛。整體而言，比亞迪1月汽車總銷量95,422輛，按年升1.25倍，按月少4%。

雖然比亞迪在西安設有生產線，但西安疫情未見對集團產量帶來重大影響，比亞迪1月汽車總產量按年增98%至94,101輛，按月少3%。當中，新能源汽車產量91,736輛，按年增3.1倍、按月少不足1%。

比亞迪虎年首個交易日股價向好，早市升6.3%，報235.4元，成交近10億元。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周部署*

相關文章：

【電動車】Tesla瀉一成引發比亞迪、小鵬汽車跌約8% 瑞銀：美國加息小鵬估值最受衝擊

【比亞迪1211】比亞迪12月新能源車銷量增2.25倍 西安生產基本恢復正常

【比亞迪1211】深交所：比亞迪半導體符合創業板發行和上市條件

【比亞迪1211】比亞迪上調新能源車型官方指導價1000至7000元人民幣