【ESG】去年ESG零售基金吸金逾2800億港元 疫情令綠色產品更受捧

變種病毒疫情令各界全方位更注重環保，例如專揀綠色金融產品來投資等，適逢現約有八成可持續投資在歐美市場，正好受惠去年大牛市，變相帶旺本港的ESG（環保、社會及管冶）零售基金，坐享增值兼升值的旺財之效，致令去年淨吸資額逾2863億港元，累計總資產值更突破逾1萬億港元。

據晨星的最新統計，去年在港的ESG基金，淨流入額逾367.1億美元（折合約2863億港元），較2020年的179.4億美元，驟增187.7億美元（或1464億港元），破吸金額的新紀錄。如以幅度計，按年急增逾1倍。

晨星發言人回應本報查詢指，吸資額是以去年本港88隻ESG零售基金作統計，包括在港交所 （00388） 掛牌的3隻ETF。

8隻ESG基金獲批【下一頁】

倘以總資產值計，晨星指，去年ESG零售基金的總額為1392.99億美元（或1.07萬億港元），較2020年的889.91億美元，按年增加503.08億美元（或3924億港元），增幅為57%。

至於2019年在港ESG基金的淨流入額僅8.69億美元，總額只得555億美元。晨星解釋，綠色金融產品主要自2020年開始漸受認同，去年才備受追捧，帶挈相關產品的數目急增，從前年大約26隻ESG基金，驟增至去年底的88隻。再換另一角度比併，去年淨吸金額高達367億美元，較2019年的不足8.7億美元，急增逾358億美元；倘以增幅計，更超逾40倍，凸顯綠色產品的吸金威力。要是按基金資產值衡量，去年底達1392億美元，亦比2019年的555億美元已翻逾1倍。

此外，展望今年的ESG前景，花旗的專家認為，面對全球或快將退市收水，但各國的減碳大計未有縮水，遂續看好綠色投資。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，環境、社會及企業管治（ESG）的投資重要性日益提高，顯而易見。全球可持續投資聯盟（GSIA） 估計，可持續投資市場於2016年約為23萬億美元，及至2020年底，已超過35萬億美元。如按地區劃分，美國和歐洲佔全球可持續投資約80%或以上。

恒生代銷逾20隻ESG基金【下一頁】

問及虎年哪類綠色資產最具亮點，廖嘉豪表示，各種策略的資金流趨勢一直保持強勁，即使在加息周期，不同地區仍會堅持減少碳排放的目標，綠色發展繼續是勢不可擋大趨勢，而行業估值調整，反而提供長線分段吸納機會。

那邊廂，強積金（MPF）專家也積極推動ESG，提供獨立MPF研究的積金評級公司，早前頒發第十個年度的強積金計劃評級，評估不僅考慮投資回報及費用，且在2022年，一個新的因素名為「企業環保責任」，與其他可持續因素包括「管治」和「社會責任」均被包括在計劃評級的評審內，以支持積金局最近公布的「可持續投資應用於強積金基金的投資及風險管理過程的原則」。

MPF過去21年有14年錄正回報【下一頁】

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，2022年度的強積金計劃評級是重要里程碑，既因首次考慮「企業環保責任」，且只有兩個MPF計劃連續十年也獲頒發最高級别的「金級」評級，分別為「富達退休集成信託」和中銀保誠的「我的強積金計劃」，持續為成員提供最物有所值的產品和服務。

當被問及可持續投資對MPF未來發展有多重要時，叢川普直言，可持續發展關乎香港社會的未來發展，而MPF體系可以發揮重要的作用。通過向450萬名符合條件的在職人士展示強積金業界對環境、社會和管治（ESG）的認真承諾，『永明金融』和『信安』分別支持和提升社區對糖尿病和乳癌的意識，以及滙豐（HSBC）對探『塑』 潔淨水域計劃的贊助，這些都是超越了投資，並為社區的環境、社會和管治（ESG）作出積極行動的實際例子，值得表揚。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪