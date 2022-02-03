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【兼職推介】WTC Marketing請展覽助理 主要協助展覽場地裝飾及貨物進出 時薪60元至90元

理財智慧 18:44 2022/02/03

分享：

 

WTC Marketing Limited請展覽助理，時薪60元至90元，沒有學歷要求，需1年經驗，主要協助展覽場地裝飾及貨物進出，工作時間為上午10時半至下午6時半，每天工作7至8小時，每週工作3天至4天,輪班,輪休。職位有雙糧、酌情性花紅、獎勵性花紅以及交通津貼。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

詳情如下：

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申請須知：求職者可電郵(admin@whattheclub.com)履歷表給WTC MARKETING LIMITED。如要索取收集個人資料聲明, 請與行政經理(Email)聯絡。

 

【疫情措施】政府明起採取進一步措施 擴大僱員特別上班安排 暫停非必須公共服務 【下一頁

【虎年大吉】海洋公園喜事連連 45隻小動物趕及虎年與市民見面 大熊貓小熊貓賀年菜曝光 【下一頁

 

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責任編輯：羅浩濂

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