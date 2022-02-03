【兼職推介】WTC Marketing請展覽助理 主要協助展覽場地裝飾及貨物進出 時薪60元至90元

WTC Marketing Limited請展覽助理，時薪60元至90元，沒有學歷要求，需1年經驗，主要協助展覽場地裝飾及貨物進出，工作時間為上午10時半至下午6時半，每天工作7至8小時，每週工作3天至4天,輪班,輪休。職位有雙糧、酌情性花紅、獎勵性花紅以及交通津貼。

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申請須知：求職者可電郵(admin@whattheclub.com)履歷表給WTC MARKETING LIMITED。如要索取收集個人資料聲明, 請與行政經理(Email)聯絡。

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責任編輯：羅浩濂