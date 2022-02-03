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【業績｜食品股】日清食品上季經營溢利增95%　受惠匯率、合味道銷量

股市 18:32 2022/02/03

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【業績｜食品股】日清食品上季經營溢利增95%　受惠匯率、合味道銷量

日清食品 （01475） 母企日本日清（日：2897）公布季績，經營中港業務的日清食品繼而披露去年第4季營運數據。受惠人民幣兌日圓升值、合味道品牌在中國大陸銷量增長，日清食品上季銷售總額增30%至146.94億日圓（約9.98億港元），經營溢利增95%至18.11億日圓（約1.23億港元）。

上季表現轉好下，日清食品從去年4月至12月三個季度總收入轉升13.3%至400.21億日圓，核心經營溢利升10.5%至43.21億日圓，經營溢利增3.5%至41.58億日圓。

撇除匯率因素，日清食品去年4月至12月三個季度總收入升4%、核心經營溢利升1%。公司表示，中國業務溢利上升受惠於成本削減和銷量增加，但原材料價格上升抵銷部分利好。

日清3月起上調即食麵產品的內地出廠價 加價中單位數 11年來首次，可見【下一頁】

值得注意，日清食品財政年度與日本日清不同，日清食品以12月為年結，日本日清以3月為年結。截至去年9月底，日清食品去年首9個月盈利2.58億港元，按年少11%。

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港股 業績公布 日清食品 日清食品（01475）

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