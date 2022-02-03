【企業責任】全球最受讚譽公司排行榜出爐 蘋果蟬聯榜首15年（附榜單）

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美國《財富》雜誌公布「2022年全球最受讚譽公司」排行榜，蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）連續三年分列蟬聯最受讚譽公司榜單頭三位，而蘋果更是連續第15年蟬聯榜首。中國企業今年依舊未能入圍全球最受讚譽公司排行榜，不過在行業排行榜上，仍有中國企業入圍。
入圍行業排行榜的中國企業包括：電腦行業排名第5位的聯想（00992）；互聯網服務和零售業排名第3位的騰訊（00700）、第5位的阿里巴巴（09988）、第6位的京東（09618）和第8位的小米（01810）；家庭設備和家具行業排第4位的海爾智家。
2022年全球最受讚譽公司排行榜
|排行
|公司名稱
|行業
|1
|蘋果（Apple）
|電腦
|2
|亞馬遜（Amazon）
|互聯網服務和零售
|3
|微軟（Microsoft）
|電腦軟件
|4
|輝瑞（Pifzer）
|製藥
|5
|華特迪士尼（Walt Disney）
|娛樂
|6
|巴郡（Berkshire Hathaway）
|保險
|7
|Alphabet
|互聯網服務和零售
|8
|星巴克（Starbucks）
|飲食服務
|9
|Netflix
|媒體和娛樂
|10
|摩根大通（JP Morgan）
|銀行
|11
|好市多（Costco）
|綜合銷售商
|12
|耐克（Nike）
|服裝
|13
|美國運通（American Express）
|信用卡及相關服務
|14
|Salesforce
|電腦軟件
|15
|沃爾瑪（Walmart）
|綜合銷售商
|16
|聯邦快遞（FedEx）
|快遞
|17
|強生（Johnson & Johnson）
|製藥
|18
|達美航空（Delta Air Lines）
|航空
|19
|塔吉特（Target）
|綜合銷售商
|20
|貝萊德（Blackrock）
|證券及資產管理
|21
|高盛（Goldman）
|銀行
|22
|萬豪國際（Marriott International）
|酒店丶賭場丶渡假酒店
|23
|寶潔（P&G）
|日用品生產
|24
|家得寶（Home Depot）
|零售商
|25
|USAA
|資產管理公司
|26
|可口可樂（Coca-Cola）
|飲料
|27
|CVS Health
|保健丶藥物
|28
|西南航空（Southwest Airlines）
|航空
|29
|3M
|化學品
|30
|諾德斯特龍（Nordstrom）
|綜合銷售商
|31
|聯合包裹（UPS）
|快遞
|32
|新加坡航空（Singapore Airlines）
|航空
|33
|埃森哲（Accenture）
|IT諮詢公司
|34
|豐田（Toyota）
|汽車
|35
|寶馬（BMW）
|汽車
|36
|聯合利華（Unilever）
|消費品
|37
|Danaher
|醫療器材集團
|38
|英偉達（Nvidia）
|半導體
|39
|美國銀行（Bank of America）
|銀行
|40
|百事（Pepsi）
|消費食品
|41
|默克（Merck）
|製藥
|42
|大眾超級市場（Publix Super Markets）
|食品和雜貨店
|43
|Adobe
|電腦軟件
|44
|勞氏公司（Lowe's）
|零售商
|44
|雀巢（Nestle）
|消費食品
|46
|IBM
|信息技術服務
|47
|嘉信理財（Charles Schwab）
|證券及資產管理
|47
|Visa
|信用卡及相關服務
|49
|Paypal
|信用卡及相關服務
|50
|麥當勞（Mc Donald）
|餐飲服務
排行榜從全球約1500家候選公司中，篩選出分佈在28個國家、52個行業營收收入最高的640家企業，由3700餘名企業高層、董事和證券分析師組成評審團，投票評分選出。評選標準涵蓋創新能力、吸引人才的能力、企業資產運用、社會責任、管理質量、財務穩健性、投資價值、產品和服務質量以及全球化競爭力共9大指標。
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