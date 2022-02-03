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【企業責任】全球最受讚譽公司排行榜出爐 蘋果蟬聯榜首15年（附榜單）

股市 19:40 2022/02/03

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【企業責任】全球最受讚賞公司排行榜出爐 蘋果連續15年蟬聯榜首、騰訊阿里巴巴在內8間中國企業入圍行業排行榜

美國《財富》雜誌公布「2022年全球最受讚譽公司」排行榜，蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）和微軟（美：MSFT）連續三年分列蟬聯最受讚譽公司榜單頭三位，而蘋果更是連續第15年蟬聯榜首。中國企業今年依舊未能入圍全球最受讚譽公司排行榜，不過在行業排行榜上，仍有中國企業入圍。

劉強東捐出近180億港元京東股份，可看【下一頁】

入圍行業排行榜的中國企業包括：電腦行業排名第5位的聯想（00992）；互聯網服務和零售業排名第3位的騰訊（00700）、第5位的阿里巴巴（09988）、第6位的京東（09618）和第8位的小米（01810）；家庭設備和家具行業排第4位的海爾智家。

2022年全球最受讚譽公司排行榜

排行 公司名稱 行業
1 蘋果（Apple） 電腦
2 亞馬遜（Amazon） 互聯網服務和零售
3 微軟（Microsoft） 電腦軟件
4 輝瑞（Pifzer） 製藥
5 華特迪士尼（Walt Disney） 娛樂
6 巴郡（Berkshire Hathaway） 保險
7 Alphabet 互聯網服務和零售
8 星巴克（Starbucks） 飲食服務
9 Netflix 媒體和娛樂
10 摩根大通（JP Morgan） 銀行
11 好市多（Costco） 綜合銷售商
12 耐克（Nike） 服裝
13 美國運通（American Express） 信用卡及相關服務
14 Salesforce 電腦軟件
15 沃爾瑪（Walmart） 綜合銷售商
16 聯邦快遞（FedEx） 快遞
17 強生（Johnson & Johnson） 製藥
18 達美航空（Delta Air Lines） 航空
19 塔吉特（Target） 綜合銷售商
20 貝萊德（Blackrock） 證券及資產管理
21 高盛（Goldman） 銀行
22 萬豪國際（Marriott International） 酒店丶賭場丶渡假酒店
23 寶潔（P&G） 日用品生產
24 家得寶（Home Depot） 零售商
25 USAA 資產管理公司
26 可口可樂（Coca-Cola） 飲料
27 CVS Health 保健丶藥物
28 西南航空（Southwest Airlines） 航空
29 3M 化學品
30 諾德斯特龍（Nordstrom） 綜合銷售商
31 聯合包裹（UPS） 快遞
32 新加坡航空（Singapore Airlines） 航空
33 埃森哲（Accenture） IT諮詢公司
34 豐田（Toyota） 汽車
35 寶馬（BMW） 汽車
36 聯合利華（Unilever） 消費品
37 Danaher 醫療器材集團
38 英偉達（Nvidia） 半導體
39 美國銀行（Bank of America） 銀行
40 百事（Pepsi） 消費食品
41 默克（Merck） 製藥
42 大眾超級市場（Publix Super Markets） 食品和雜貨店
43 Adobe 電腦軟件
44 勞氏公司（Lowe's） 零售商
44 雀巢（Nestle） 消費食品
46 IBM 信息技術服務
47 嘉信理財（Charles Schwab） 證券及資產管理
47 Visa 信用卡及相關服務
49 Paypal 信用卡及相關服務
50 麥當勞（Mc Donald） 餐飲服務

騰訊比亞迪過年前通報反舞弊成績　騰訊去年炒70人、比亞迪向公安移交22員工，可看【下一頁】

排行榜從全球約1500家候選公司中，篩選出分佈在28個國家、52個行業營收收入最高的640家企業，由3700餘名企業高層、董事和證券分析師組成評審團，投票評分選出。評選標準涵蓋創新能力、吸引人才的能力、企業資產運用、社會責任、管理質量、財務穩健性、投資價值、產品和服務質量以及全球化競爭力共9大指標。

相關文章：【山西水災】蘋果庫克：將捐款助山西地區重建　有內地網民促公開捐款金額

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港股 美股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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