Taylor Swift成美大學新課程 學生爭崩頭搶上堂

美國樂壇天后Taylor Swift紅遍全球，對年輕族群的吸引力猶為強大。美國紐約大學新開設課程中，將研究Taylor Swift的影響力。相關課程大受歡迎，成學院首個候補名單大排長龍的課程。據報，相關課程負責教授自稱Taylor Swift粉絲，更有消息指已正式邀請Taylor Swift到場演講。

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紐約大學（New York University）Clive Davis音樂研究所已在1月26日開始，教授相關課程，將於3月9日結束。網站的課程介紹指出，學生將透過仔細閱讀Taylor Swift的音樂和公開發言內容，解構其身為名人及歌手的發展過程，分析其吸引力和遭反感的原因。

課程大綱更指，將從政治及文化的角度，審視Taylor Swift的職業生涯。學生還需在課程中思考版權、美國民主主義及社交媒體對流行音樂產業的影響等議題。報道引述消息人士指，學校希望Taylor Swift能在課堂上發表講話，已作正式邀請，但Taylor Swift並未作出答覆。

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報道亦指，開設相關課程的教授史班諾斯（Brittany Spanos）自稱是Taylor Swift的超級粉絲，亦曾是權威音樂雜誌《滾石》（Rolling Stone）特約撰稿人。研究所接受訪問時證實，史班諾斯正是提出開設相關課程想法之人。

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Clive Davis音樂研究所所長Jason King表示，課程推出後廣受歡迎。外媒《Variety》報道，課程擁有漫長候補名單，成研究院首例。

Jason King讚揚史班諾斯，懂得如何引導學生，從性別、女權、種族及階級方面，更加深入地思考Taylor Swift及其音樂，正是課程真正意義所在。

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責任編輯：李俊儀