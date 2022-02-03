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【人幣走勢】大行料人民幣滙價未見頂 美資行最牛睇6.24

18:27 2022/02/03

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專家對人民幣春節後會否急回，看法呈分歧。

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人民幣在岸價兌美元於春節前一度升穿6.34，高見6.3365的逾3年新高，分析指主要受歲晚的結滙需求旺所刺激，但普遍相信節後將急回，且受美國快將展開加息周期影響，不利非美貨幣，遂料人民幣今年的走勢先高後低。不過，綜合5位專家，個別中外資的專家仍對人民幣的後市保持樂觀。大新 （02356） 及光大證券國際皆估計，人民幣今年內或衝上6.25。不過，兩行皆不及花旗進取，這間美資大行料人民幣今年內有機會挑戰6.24新高。此外，如以年底目標價衡量，光大證券國際的名家最牛，料年底上試6.3。

在岸價於牛年累升1.2%，但上周五（1月28日）受聯儲局放風加快加息言論影響，美滙指數一度衝破97大關，累人民幣滙價回調，亞洲收盤報6.3636，專家建議在近6.4水平值得低吸。可是，昨天（2月2日）美滙指數跌穿96關，主因受經濟數據欠佳等打擊。

人幣定存最高息13.88厘【下一頁

招商永隆銀行環球金融市場部總經理蕭啟洪回應本報查詢指，人民幣滙率近期走強，主要因為貿易順差帶動結滙需求強勁，疊加季節因素所致，但估計並不能持久。

蕭啟洪補充，人民幣滙價走高惹來人行關注，疊加疫後東南亞的生產力逐漸恢復，中美息差又收窄等不利因素下，估計人民幣在6.3的高位阻力甚大。及至年中，人民幣滙率將震動下行，預計年末將稍微轉弱至6.45至6.5水平。

至於較準確預測人民幣於2021年底目標價的花旗，去年除夕夜盤收報6.355，較這間美資大行的6.35預估相若。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料今年人民幣的高低位介乎6.24至6.5 ，年底目標為6.34 。而信銀國際首席經濟師卓亮預期，人民幣年內上落區間在6.3至6.45，年尾目標為6.4。大新高級經濟師溫嘉煒預期，人民幣年內波幅較大，高低位在6.25至6.6。

光大證券國際外滙策略師黃俊能料，人民幣今年的阻力位為6.25、支持位在6.5，年底目標價為6.3。他預期春節過後人民幣急回的機會不大，主因有3，包括：（1）雖然過年後的季節性影響略為舒緩，但以現時Omicron 疫情仍嚴峻，環球相關封鎖措施，令供應鏈緊張情況持續，都繼續推升內地的出口增長，支持經常帳長期處於順差，從而支持人民幣的後市表現。

（2）近期人民銀行連番出招，目的為穩定國內流動性，以及提振信貸環境，以達至總理李克強所指，年內經濟重任將堅持穩字當頭、穩中求進，把穩增長放在更加凸出的位置。繼早前人行將中期借貸便利（MLF），以及逆回購利率同時調低10個基點，及後又再下調貸款市場報價利率（LPR），最新更把常備借貸便利（SLF）利率表下調0.1厘。

人行降MLF及逆回購利率 野村：影響有限【下一頁

人行短時間內下調各借貸利率，主要是避免季節性效應影響流動性，妨礙經濟發展。最近的政策舉措，正顯示出寬鬆訊號，加上變種病毒正威脅經濟復甦，所以相信首季再度下調中期借貸便利、逆回購利率及及貸款市場報價利率的機會頗大。

（3）盡管有別於其他國家正在收緊貨幣政策，中國維持寬鬆的幣策，將令內地經濟更趨於穩定。在維穩的大前提下，人民幣未見有急回的條件。惟現時巿場仍憧憬聯儲局將會加快收水退市，令美元短線仍有進一步上升的空間，同時亦帶來買入人幣的良機，故可考慮於6.4左右開始分段吸納。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

中國人民銀行 人民幣 外滙 宏觀分析

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