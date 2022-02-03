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【Google Workspace】加強歷史記錄搜尋　Workspace 3月29日推新功能

科技 18:13 2022/02/03

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Google Workspace 將加入歷史搜尋功能。（Google 官網截圖）

搜尋工具可有效加強工作效率，隨著Workspace免費版將於年中停運， Google 亦宣布將於3 月29 日在 Google Workspace加強搜尋功能。

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據網站《9to5google》報道，目前的尋找及管理網絡和應用程式活動（Web & App Activity ）功能，將保存 Google 網站及應用程活動歷史，包括：位置、搜尋及其他相關信息，以便 Google 服務提供更快的搜索，及個人化體驗。

據悉，今年於 3 月29 日後，Google Workspace 收費版所提供的電郵、行事曆、Meet、Chat、雲端硬碟、文件也將將支援新歷史記錄功能設定，用戶可更輕鬆搜尋以往記錄。

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報道指 Google 未來還將添加更多 Workspace 服務。而 Workspace 的歷史記錄與其他設置一樣， 可設定開啟或關閉，更可自行設定3 個月、18 個月或 36 個月後自動刪除數據。

責任編輯：向頌勤

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