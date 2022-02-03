【Bitcoin】Cathie Wood：堅信比特幣以太幣概念　「比特幣已起去中心化革命」

▲ 女股神Cathie Wood：對比特幣和以太幣仍有高度信念 比特幣已引起金融去中心化革命

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood日前表示，仍然對比特幣及以太幣的投資有高度信念，相信這兩種資產的價值，認為兩種虛擬貨幣都無與倫比，在數字資產的不同改革中都產生作用。

據CoinDesk數據，比特幣最新報36956.11美元，24小時內跌4.1%；以太幣最新報2648.13美元，跌4.6%。

Cathie Wood日前在出席一個論壇時表示，比特幣在過去一段時間裡，已經引起金融去中心化以及未來互聯網的革命，是公共區塊鏈中最深刻的應用，亦是擁有自主主權（self-sovereign）的數碼貨幣的基礎。

至於以太幣，她指以太坊已經成為去年，處理DeFi以及NFTs等數碼收藏品，最主要的智能合約平台。

不過，Cathie Wood又指，方舟投資雖然認可DeFi以及NFT在包括遊戲的不同應用場景下的效用，但目前方舟投資的策略並不包括積極交易NFT。

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