  • 14°C
香港時間 : 2022203日 (四) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】【Bitcoin】Cathie Wood：堅信比特幣以太幣概念　「比特幣已起去中心化革命」

股市 18:04 2022/02/03

分享：

女股神Cathie Wood：對比特幣和以太幣仍有高度信念　比特幣已引起金融去中心化革命

有「女股神」之稱的方舟投資創辦人Cathie Wood日前表示，仍然對比特幣及以太幣的投資有高度信念，相信這兩種資產的價值，認為兩種虛擬貨幣都無與倫比，在數字資產的不同改革中都產生作用。

據CoinDesk數據，比特幣最新報36956.11美元，24小時內跌4.1%；以太幣最新報2648.13美元，跌4.6%。

Cathie Wood日前在出席一個論壇時表示，比特幣在過去一段時間裡，已經引起金融去中心化以及未來互聯網的革命，是公共區塊鏈中最深刻的應用，亦是擁有自主主權（self-sovereign）的數碼貨幣的基礎。

至於以太幣，她指以太坊已經成為去年，處理DeFi以及NFTs等數碼收藏品，最主要的智能合約平台。

不過，Cathie Wood又指，方舟投資雖然認可DeFi以及NFT在包括遊戲的不同應用場景下的效用，但目前方舟投資的策略並不包括積極交易NFT。

相關文章：【bitcoin】科技股女股神Cathie Wood：比特幣8年內可升逾100萬美元

【美股業績】PayPal撤回用戶增長目標、股價暴跌25%　 Cathie Wood幾近清倉

美股 Cathie Wood NFT 數碼貨幣 虛擬貨幣 區塊鏈 金融 以太坊 比特幣

下一篇文章

【美股業績】諾基亞上季轉賺6.8億歐元　擬派每股0.8歐元股息

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta盤前跌幅收窄至兩成　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌、Meta盤前跌幅收窄至兩成　拆解蘋果TikTok兩大挾擊
【串流大戰】Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集播　年初二起上線
【串流大戰】Disney+將上架導演版《梅艷芳》分5集播　年初二起上線
【傳統智慧】機構投資者佔比愈高、股市波動性愈低？　金管局研究咁樣講...
【傳統智慧】機構投資者佔比愈高、股市波動性愈低？　金管局研究咁樣講...
【大孖沙增持】本地富豪積極增持地產旗艦　李嘉誠去年起增持3.6億股長實、郭老太斥13億買新地股份
【大孖沙增持】本地富豪積極增持地產旗艦　李嘉誠去年起增持3.6億股長實、郭老太斥13億買新地股份
【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　盤後急漲9%　上季業績超預期
【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　盤後急漲9%　上季業績超預期
【美股期貨】FB盤前瀉22%累SNAP、Twitter陪跌　納指期貨跌近2%（不斷更新）
【美股期貨】FB盤前瀉22%累SNAP、Twitter陪跌　納指期貨跌近2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款