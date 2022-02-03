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法國要指定英旅客打第3針疫苗 西班牙拒兩類人入境

環球社會熱點 18:26 2022/02/03

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歐洲多國即使面對現時的新冠肺炎疫情，仍選擇放寬入境限制。法國據稱要求英國旅客，若完成接種超過9個月，必需打第3針疫苗後才會獲准入境。西班牙則拒絕配合歐盟要求，不接受英國新冠康復者及未接種疫苗人士前往當地。

【歐洲疫情】法國維持疫苗通行證 意大利將放寬限制 【下一頁】

英國《每日郵報》指出，歐洲之星（Eurostar）提醒英國旅客，法國政府有最新入境限制，任何前往當地旅客完成次劑接種超過9個月或以上，但仍未打第3針，抵達當地時將被視為未接種疫苗人士，受相同入境限制監管。除非英國旅客有緊急理由，如探望臨終親人，才可獲得豁免。

歐盟早前同意，容許英國只打首劑﹑未接種疫苗及180日內的新冠康復者，可前往歐盟國家旅遊，12歲以下旅客則獲豁免。但西班牙政府據悉明言反對，即年滿12歲以上未完成接種疫苗英國旅客，將不可入境西班牙。

【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存 【下一頁】

西班牙亦同樣地要求，完成接種超過270日的成年旅客，必須持有接種第3針疫苗證明才可入境。據報，兩國亦同時表明，不接受新冠康復證明作為有效入境文件之一。西班牙旅遊辦公室指出，措施未來可能改變。

與西班牙不同，英國12至17歲人士只需與完成接種成年人同行，亦可豁免疫苗要求。但當地2月15日起由健康碼轉為疫苗護照，屆時眾多場所入內要求將改為需接種疫苗，可能對部分未成年旅客造成不便。

然而，法國批准16歲以下旅客在24小時前做快速測試，即可進入部分場所，如咖啡廳或滑雪中心。

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責任編輯：吳漢培

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