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【人幣定存】人幣定存最高息13.88厘 7天短存不乏高息選擇

17:57 2022/02/03

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虎年伊始，謹祝人民幣定期存款的追息族滙息雙收，猶如招財虎入屋。而中資行於虎年響頭炮，集友把原本於本周一（1月31日）截止的7天人幣定存年息享12.5厘的優惠，剛順延至2月底。若單以本周送牛迎虎的首4天計，暫有5間大小行調整人幣定存息，當中包括集友作第一擊，延長特惠息的期限。另有3間齊於本周一加息，分別為星展上調1個月及3個月較短存年息，現時其1個月、3個月及半年人幣定存年息皆重返兩厘關。大眾銀行則全面調升半年或以下的人幣定存年息，目前旗下最高息是3個月、半年及1年，年息齊報2.2厘。招商永隆卻微升半年期人幣年息0.05厘至2.3厘。反觀，華僑永亨對人幣定存年息加減不一。

業界指，中小行積極加息吸存，主因是憧憬中港於第2季或有望小通關。再者，跨境理財通亦是谷客的新引擎，例如集友新近取得理財通的資格。而金管局剛公布本港人民幣資金池，截至去年底為9268億元人民幣，按月升6.7%，足證人幣產品有需求。

1個月人幣定存息最高5厘【下一頁

專家建議，追息族不妨先開立人幣短存，現市況7天不乏高息選擇，例如中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）7天人幣定存年息齊有11厘，信銀國際年息為12厘，恒生 （00011） 年息更達13厘，至於冠絕全城為南商及富邦的13.88厘年息。

不過，如以存款上限衡量，集友的存款封頂位為500萬港元，再按年息12.5厘計，存戶7天賺息近1.2萬港元。南商的限額為1000萬港元，按理7天約收取逾2.6萬港元的利息。富邦更以3000萬港元設限，大戶7天穩袋息近8萬港元。不過，以上3行皆須扣除買賣差價等使費。

業界又指，超短存的好處是可觀望下周一（2月7日）內地於大年初七復市，市場關注春節後人民幣的走勢，會否因農曆年效應過後，結滙盤驟減而急回。

招商永隆銀行環球金融市場部總經理蕭啟洪回應本報查詢指，人民幣滙率近期走強，主要因為貿易順差帶動結滙需求強勁，疊加季節因素所致，但估計並不能持久。

蕭啟洪補充，疫後東南亞生產力逐漸恢復，且在中美息差收窄等不利因素下，估計人民幣在6.3的高位阻力甚大，及至年中，人民幣滙率將震動下行，預計年末將稍微轉弱至6.45至6.5水準。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

集友銀行 富邦銀行 南洋商業銀行 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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