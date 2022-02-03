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【北京冬奧】或存在惡意網路活動　FBI籲選手用拋棄式手機

科技 19:05 2022/02/03

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美國聯邦調查局（FBI）本周發布私人産業通報，警告選手或會遭惡意網路活動影響，令他們的敏感資料可能流出，因此呼籲運動員最好把私人手機留在家中，改為攜帶臨時性手機。

北京冬奧會將於明（4日）正式揭幕。中國內地政府要求參加冬奧及冬帕選手必須安裝名為「冬奧通（MY2022）」的程式，以監察他們的健康狀況。不過，美國聯邦調查局（FBI）本周發布私人産業通報（Private Industry Notification，PIN），警告選手或會遭惡意網路活動影響，令他們的敏感資料可能流出，因此呼籲運動員最好把私人手機留在家中，改為攜帶臨時性手機。

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【北京冬奧】中移動香港獲冬奧VR轉播權　用戶可360全景方式觀看賽事

據FBI私人産業通報內容指出，大型的活動或賽事為犯罪組織或國家級黑客，帶來了許多攻擊機會，無論是為了獲利、製造混亂、建立名聲、抹黑對手或是推動各種意識型態。而在疫情影響下，全球的觀眾只能依賴串流與社交媒體來參與，黑客更可藉著網絡來植入惡意程式，破壞賽事的轉播。

事實上，FBI在去年日本於7月舉辦東京奧運前，也曾提出要運動員防範網路攻擊的警告，只是當時並未建議運動員攜帶拋棄式手機。

此外，由於內地政府要求選手安裝冬奧通程式，FBI憂慮運動員在手機中安裝後，可能遭到持續的追蹤，或是被植入惡意程式。因此FBI敦促所有運動員將他們的個人行動電話留在家中，並於比賽期間使用臨時電話。

【北京冬奧】冬奧會測試應用「黑科技」　採優酷自由視角予觀眾觀看比賽

責任編輯：曾曉汶

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