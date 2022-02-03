【晶片短缺】Sony PS5供不應求問題無從解決 全年出貨預期再被調低

索尼（美：SNE）新一代家用遊戲機PS5的缺貨問題持續，今年PS5的銷量預期已被再度調低。PS5於去年第四季的出貨量為390萬部，儘管比起再上一季的330萬部有所增加，但相比2020年同期第四季的450萬部明顯減少。截至去年12月3日，PS5的總銷量為1,730萬部，相比上代的PS4同期的開賣數字已達2,020萬部，PS5的銷量大跌近300萬部。

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索尼集團的財務總監十時裕樹透露，消費者對PS5的需求仍然非常高，但受到晶片短缺及供應鏈元件的合作夥伴受到限制，即使到了今年上半年，缺貨問題預計仍然無法解決。索尼對此再度調低對PS5的全年出貨預期，由先前的1,480萬部下降至1,150萬部。

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索尼集團於2月2日公布了2021年第三季度的財務報告。遊戲與網絡服務部門在去年第三季的營業額為8,133億日圓（約552億港元），相對2020年同期的8,832億日圓（約600億港元）減少了8%。不過，去年第三季的收入方面就有929億日圓（約63億日圓），較2020年同期增加了121億日圓（約8.2億港元），這主要是受惠於各項支出（銷售、一般及行政）減少，以及以低於成本價發售的PS5銷量減少從而令損失減少所致。

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責任編輯：嚴浩文