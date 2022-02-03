【美股焦點】高盛、摩通唱好美股：目前是逢低買入良機

美股連升4個交易日後，周四（3日）期貨市場再次下挫。高盛分析師David Kostin在一份報告中表示，從歷史角度，標普500指數的調整通常是良好的買入機會，除非經濟進入衰退，「如果在高位下跌10%時買入標普500指數，無論指數是否在谷底，在隨後的12個月裡，投資者的平均回報為15%（76%機率錄取正回報）」。

摩通策略師Marko Kolanovic亦認為，目前是撈底的良機，指風險資產因聯儲局收緊貨幣政策而出現明顯回調，但這個程度已經過度，「貨幣政策收緊大概率是循序漸進的，風險資產應該可以承受這個調整節奏。」他同時強調，利率衝擊雖然會使高估值股票受壓，但由於更快及更溫和的Omicron變種可能會終結新冠疫情，美國經濟或於第2季向好，令牛市不被破壞，風險資產將從中獲益。

不過，美國投行Evercore分析師Rich Ross在報告中指，隨着大型科技股下挫，大宗商品價格飆升，信貸息差爆發，美股可能會再跌17%，又表示不看好Cathie Wood的創新ETF（美：ARKK），指這隻ETF將跟隨科技泡沫破裂。

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編輯：區嘉俊