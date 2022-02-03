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【新冠病毒】醫管局放寬新冠病毒病人出院指引 以騰出病床應對農曆新年後個案

理財智慧 19:19 2022/02/03

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醫管局更新及放寬新冠病毒病人的出院指引，根據醫管局總行政經理劉家獻在電視訪問表示，康復者在出院後，仍須配戴手環及家居監察，認為已經足夠審慎。如果有病人日後出現復陽個案，便會再檢視指引。

【邊境開關】新西蘭2月底起分階段重開邊境 料10月將擴至所有遊客【下一頁

同場加映: 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻在香港節目《千禧年代》中表示，在過去7日，平均每日約120人入院，住院日子平均中位數是17日，他又病人出院前需3次檢測達33(CT值)以上才可出院，但其實30(CT值)已不能傳播病毒，而醫院採用33(CT值)，因此更加穩妥正常，不用擔心會再傳染給其他病人或家人。而放寬新冠病毒病人的出院指引亦是為了面對農曆新年後多出的確診個案，提早騰出病床。

同場加映: 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌在同一節目表示同意醫管局放寬出院指引，但外界關注出院患者會否仍有機會傳染他人，若發現復陽個案，當局要檢視出院指引人的住院日數可減少至13至15日，他建議衞生防護中心為患者及家人提供更明確指引，例如家居隔離期間應如何與家人保持距離等，又或是針對獨居的患者，為他們提供食物及日常用品的支援服務。

【名畫拍賣】印象派大師莫內5幅經典作品將登蘇富比 料總額達5.48億港元【下一頁

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記者：鄭日棱

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