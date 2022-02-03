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【邊境開關】新西蘭2月底起分階段重開邊境 料今年10月將擴展至所有遊客

環球政經 21:46 2022/02/03

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新西蘭總理阿德恩本周四（3日）表示，本月底起逐步開放邊境至特定對象入境，並預告今年10月後將擴大至各地旅客。

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她強調，即使在疫情下，民眾亦應該有正常生活。據其計劃內容，重開邊境計劃包括5個階段，首先讓已接種疫苗的新西蘭國民可以從澳洲回國，並免除在指定設施檢疫隔離的要求；其後，來自其他國家或地區的公民亦可以回國，之後會逐步容許留學生及遊客入境。

另外，參與工作假期計劃和專業技術的工作人員，則可自3月13日起，可獲准入境新西蘭；自4月12日起，當局則允許最多5,000名國際學生入境，惟他們須自我隔離；來自澳洲和其他免簽證國家的旅客，在7月前均不允許入境，而其他地方的旅客於10月後才入境，並會要求他們自我隔離10日。

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責任編輯：潘曉豐

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新西蘭 經濟 疫情 簽證 工作假期 澳洲

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