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【疫情措施】政府明起採取進一步措施 擴大僱員特別上班安排 暫停非必須公共服務

理財智慧 17:22 2022/02/03

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本港疫情反覆，更出現惡化跡象，政府今日(3日)宣布採取進一步措施，由明日(4日)起政策局和部門會擴大特別上班安排，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫抗疫有關的人員外，其他政府僱員盡量留在家中工作，有關安排將暫定實行至2月11日。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

發言人表示，在實行特別上班安排期間，政府部門將維持緊急和必須公共服務，而政府亦會繼續因應疫情發展和實際需要，調配人手全力支援抗疫工作。發言人亦呼籲，僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。另外，為減少政府大樓和辦公室的人流，市民請盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從感染控制和社交距離措施，包括使用「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。

 

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責任編輯：羅浩濂

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