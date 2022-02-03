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【物價上漲】Starbucks預告未來數月後加價 惟未有透露調整價格產品及幅度

環球政經 22:23 2022/02/03

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美國通脹率上升，美國連鎖咖啡品牌Starbucks本周二（1日）表示，由於咖啡豆飆升、物價上漲以及僱員人工上升壓力等因素影響，預告未來幾個月將加價，但未有透露是次加價產品及其幅度。

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

Starbucks行政總裁指出，由於美國市場通貨膨脹、加上因新冠疫情引發的僱員薪水支出上升，均是成為公司營利的壓力主來源，又指金司正採用加薪等措施挽留人才，「當Omicron疫情爆發的同時，亦令通膨與缺少員的放大，並帶來相當大的衝擊，並遠遠超出預期。」

Starbucks前後在去年10月和今年1月時，先後兩次加價，公司預計今年數月後，將會多次加價，並縮減開支，以減低成本壓力。

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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責任編輯：潘曉豐

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