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【美股業績】諾基亞上季轉賺6.8億歐元　擬派每股0.8歐元股息

股市 17:43 2022/02/03

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【美股業績】諾基亞扭虧為盈上季賺6.8億歐元 擬派每股0.8歐元股息

諾基亞（Nokia，美：NOK）公布第四季業績。諾基亞第四季收入64.14億歐元，按年跌2.1%，市場預期為65.7億歐元；純利爲6.8億歐元，去年同期則虧損26.96億歐元；經調整經營利潤為9.08億歐元，超出市場預期的8.22億歐元；攤薄後每股收益0.12歐元。

諾基亞董事建議，重新派發每股0.8歐元股息，為自2019年暫停派息以來首次，並宣布啟動6億歐元股票回購計劃。

以業務劃分，第四季移動網絡業務銷售額按年跌13%至27.6億歐元；網絡基礎設施業務銷售額按年增14%至22.54億歐元；雲及網絡服務業務銷售額9.64億歐元，按年持平；技術業務銷售額按年跌4%至3.68億歐元；其他業務銷售額按年增25%至7400萬歐元。

諾基亞預計，2022年全年收入將達到226億至238億歐元，高於去年的222億美元，經調整的經營溢利率為11%至13.5%，諾基亞更新増經調整的經營溢利率長期目標，希望最少達14%。

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