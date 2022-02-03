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美國女子NFT賣相年賺逾85萬 辭工全職交易

環球社會熱點 17:24 2022/02/03

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NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）交易近年盛行，吸引不少民眾加入NFT市場，參與買賣圖利。美國一名窮困潦倒的女子去年透過友人接觸NFT後，在NFT售賣其拍攝的作品，於去年賺取10.9萬美元（85萬港元）。

新加坡美女KOL出售性感自拍NFT 交易額近半億 【下一頁】

36歲美國女子皮埃爾 (Brittany Pierre) 接受外媒訪問時透露，自己從未做過時薪高於15美元（117港元）的工作，一直艱苦工作養活自己，努力支付公寓租金及雜費，銀行戶口一度只有10美元（78港元），因此感到沮喪。

去年3月在機緣巧合下，皮埃爾友人兼藝術家Elise Swopes透露，剛以逾1,76萬美元（13.7萬港元）出售其作品的NFT，吸引皮埃爾嘗試接觸NFT，在網上尋找相關資訊。

皮埃爾於去年4月正式開始售賣她首批NFT攝影作品，並以每張數百美元價錢獲買家垂青，透過NFT的收入已遠高於她靠勞力換取的收入、以及出售實體攝影作品的收益。

梅拉尼婭拍賣NFT僅5人出價 成交價低過開價 【下一頁】

皮埃爾利用NFT交易，於去年成功賺取超過10.9萬美元（85萬港元），足以繳付賬單及提高生活質素，甚至投資於其他藝術家的NFT增加收入。

由於NFT交易及鑄造過程中，會衍生相關成本，皮埃爾慶幸獲友人幫助支付費用，讓她能參與NFT買賣；而她亦回饋昔日曾幫助自己的NFT組織，將部分收入捐至基金組織。

皮埃爾主要拍攝街頭風格及肖像作品，對象大部分是黑人，認為當網民在Google搜尋「美女」時，搜尋結果多是白人女子。將黑人相片NFT放在區塊鏈內，能鞏固及突出黑人獨特風格。皮埃爾亦決定辭職全職投入NFT交易。

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責任編輯：郭麗明

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