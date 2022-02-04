港產王妃文雅麗大仔做模特搵真銀 拒要丹麥王室贊助

土生土長香港人文雅麗曾與丹麥女王幼子結婚，被譽為港產王妃、北歐戴安娜。文雅麗長子尼古拉王子為丹麥王室第7順位繼承人，但他拒絕接受王室贊助，反而進軍時尚圈做模特兒自立賺錢。尼古拉王子近日登上時尚雜誌封面，憑著俊朗外型及憂鬱氣質獲得不少網民力讚。

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尼古拉王子（Prince Nikolai）於1999年出生，是丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）年紀最大的孫輩。

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現年22歲的尼古拉出生時為丹麥王室第3順位繼承人，現時則為第7順位繼承人。他在18歲與丹麥一間模特兒經紀公司簽約，過往曾為Burberry及Dior等品牌擔任模特兒，初次行天橋及登上雜誌封面就已驚艷時尚圈。

他今次登上北歐版《Vogue》雜誌的封面，穿上Dior一套粉色西裝站在花叢間擺甫士，於網上獲得一片好評。

尼古拉接受《Vogue》專訪時透露，自己選擇做模特兒的決定未有遭到家人反對，又形容父母就是他最忠實的粉絲。

他又憶述經歷多年的王室生活洗練，讓他已經習慣了面對媒體和相機閃光燈，也做好自己畢生都是公眾人物的心理準備。

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尼古拉雖然是王室繼承人，但他選擇自立拒要王室贊助。而尼古拉的父親也並無要求他履行任何公務，讓他有更大空間發展個人事業。

尼古拉的母親文雅麗（Alexandra Christina Manley）1964年於香港出生，她是歐亞混血兒，有著中國、印度、奧地利、波蘭、伊朗、英國等多國血統。

丹麥女王幼子約阿基姆王子（Prince Joachim）1994年前往丹麥航運集團香港分部實習時，邂逅比他年長5歲的文雅麗。兩人相戀不足1年就極速成婚，當時這位港產王妃的婚禮也為人所津津樂道。

文雅麗婚後誕下兩名兒子，也因熱心公益而被讚為北歐版戴安娜。但文雅麗與約阿基姆最終於2004年離婚。

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責任編輯：鄭錦玲