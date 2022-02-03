【元宇宙】Meta美洲地區更新3D Avatar頭像功能 可於旗下平台使用

Meta日前公布，美洲地區更新3D Avatar頭像功能，可於旗下平台 Facebook、Messenger 和 Instagram 使用。

3D Avatar頭像功能提供多種配件讓用戶量身設計自己的頭像，這些配件可以添加到用戶的 Avatar化身中，例如助聽器、輪椅等。新的面部表情和膚色將更好地反映用戶的真實面貌。

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美國體壇盛事第56屆NFL超級盃（Super Bowl LVI），即將於美國時間2月13日在洛杉磯舉行，Meta亦推出了NFL官方的球衣配件。Meta指，新頭像可在美國、加拿大和墨西哥使用，但其他國家及地區將在接下來的幾個月內更新3D Avatar頭像功能。

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責任編輯：龍紀瑩