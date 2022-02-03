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【Apple】蘋果AirPods研發防盜新專利 將採用生物辨識技術防止盜用

理財智慧 17:03 2022/02/03

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根據外媒報導，美國專利及商標局近日（USPTO）公布蘋果正在申請一項名為「耳道生物辨識技術」（Ear Canal Biometric Device）的專利，該專利主要原理為透過使用者耳道所反射的聲波來辨識用戶身分，從而防止AirPods被盜用。

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蘋果在1月27日向美國專利及商標局提出新的專利申請，當中涉及多項專利，包括使用耳機進行用戶辨識，生物辨識技術可以包括 Touch ID 和 Face ID，但也可以包括新的生物辨識技術，例如辨識用戶的內耳結構，甚至是用戶走路的步態。

蘋果在專利申請當中指出，目前連接到iPhone 的 AirPods能提供任何人佩戴，但傳統系統無法辨識佩戴耳機的用戶是否受到設備允許使用的授權，因此可以對語音助理Siri發出指令，甚至透過麥克風獲取私人資訊，因此存在安全風險。

同場加映: 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

在是次專利申請中，蘋果並沒有提到AirPods這個名字，因此有人推測代產品屆時可能會有其他新的名字，而這種新型態的的生物辨識，就類似 Touch ID 或 Face ID 解鎖，但主要是透過聲波辨識用戶耳道，從皮膚表面反射，產生具有與用戶相關聯的獨特回聲。專利申請亦表明，作為「耳道生物辨識技術」的替代方案，蘋果另一方面會儘可能製造能夠檢測用戶步行姿態的AirPods，通過用戶的走路、跑步方式，或是步數、步伐、步幅的特徵，進而辨識用戶的身分。

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