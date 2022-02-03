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【VPN】兩大VPN供應商　NordVPN及Surfshark宣布合併

科技 16:48 2022/02/03

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NordVPN負責人Carlos Martinez日前在官方網誌中宣布，母公司Nord Security將會和Surfshark合併，攜手加強兩者在市場上的領導地位。

近年愈來愈多人關注網絡安全問題，不少人都會下載VPN（虛擬私人網路）保護個人資料免受外洩。為了在競爭相當激烈的VPN市場對抗，NordVPN負責人Carlos Martinez日前在官方網誌中宣布，母公司Nord Security將會和Surfshark合併，攜手加強兩者在市場上的領導地位。

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在云云VPN服務之中，NordVPN及Surfshark深受港人歡迎，也是VPN市場中的兩大巨頭。Carlos Martinez在網誌中提到，Nord Security對於在市場中發展迅速的Surfshark以及其專業團隊十分欣賞，因此決定與該企合併並整合資源，應付用戶需要以及面對未來挑戰，持續改善產品。據資料顯示，有關合併早在2021年中開始磋商，只是日前才達成協議和對外公佈。

Carlos Martinez強調，在合併後雙方各自的品牌將會繼續保留和獨立營運，亦不會與對方分享IT基建。現有的NordVPN或Surfshark VPN 用戶，現階段也不會有任何改變。至於合併的細節，例如作價和股權分配等，Nord Security則未有在網誌中提及。

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責任編輯：曾曉汶

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